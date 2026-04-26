11月にロンドンの展示スペースでお披露目された「ポケモン・トレーディングカード・ゲーム：メガエボリューション・エリートトレーナーボックス・サーナイト」/James Manning/Press Association/APニューヨーク（CNN）先月7日未明、米ワシントン州グラハムの店舗で、2人組の窃盗犯が防犯用フィルムの貼られた窓を打ち破って侵入した。警報が鳴る中、大型容器に商品を詰め込み、2分足らずで約1万ドル（約158万円）相当を持ち去った