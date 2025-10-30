先輩芸人の奥さんを寝取る番組⁉さらば青春の光 東ブクロ、エロ仕事で大活躍「結婚すると仕事なくなる」
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）10月29日（水）の放送は、「今一番忙しい2組」向井慧(パンサー)、さらば青春の光(森田哲矢、東ブクロ)がご来店。多忙すぎる向井の本音が暴走！？
芸歴18年目のパンサー向井と、17年目のさらば青春の光。人気実力ともに持ち合わせ仕事も順調な3人、若林は「もう芸能界的にも登り切った人たち」のため、もう悩んでいないんじゃないかと言うが…
若林の言葉を遮り「めちゃくちゃ悩んでます」と向井が登場。さらば・森田も「悩んでそうな奴を呼んでるんでしょう？」と。大忙しゆえの悩みもあるようで…。
向井はテレビのレギュラー6本に加え、月曜〜木曜の朝の帯番組「パンサー向井の#ふらっと」（TBSラジオ）を含めラジオレギュラーも4本。ラジオの後にロケに行くなど多忙な日々の中、さらに大変なのがインプット。ラジオのゲストの情報を仕入れるため、出演作を観たり、本を読んだりする時間も必要で、「もうここにいる場合じゃないんですよ」とこぼす。
さらばも、レギュラー番組16本、YouTubeチャンネル4本、さらに今年は動員4万人超えの単独ライブツアーを敢行と大忙し。2年前に出演した際は、仕事よりゴルフ中心の生活を送っていた東ブクロもピンで呼ばれる仕事が増えたのだが…
全部エロ仕事！
3日連続で「女性にギリギリのセクハラをする番組」「先輩芸人の奥さんを寝取る番組」「濡れ場が9割のドラマ」だったそうで、「それはもうAV！」と春日も爆笑。今の時代、コンプライアンスと戦いながらエロ仕事をこなす東ブクロは貴重な存在！？
向井も今年で40歳。40代になれば気楽に仕事ができると思っていたが、“この年齢なりの難しさ”が出てきて「なんだよ！つまんねぇな」と爆発。「40歳になったら楽しいよ」と言っていた先輩たちへの不満を吐き出す。
すると、森田は、それは“結婚して子どもができて40代は楽しい”パターンだと指摘。さらに、自分と向井は恋愛観が似てると言うが、向井は「俺はマジで違います」と完全否定する。
それでも「彼女もできないじゃないですか」と譲らない森田に、向井は「できてます！」と食い気味に宣言。若林や千原ジュニア、カズレーザーなどの芸人が41歳で結婚したことから、“41歳結婚説”に照準を合わせて動いてるのだという。
リスナーに内緒で恋愛を進めるのが気持ち悪いため、「好きな人ができた」とラジオで打ち明けたことも。経過を話してしまうとうまくいかない気がして、「しばらく恋愛の話はしなくなるけどごめんね」と報告したという。これには一同、引き気味！？
向井と同い年の東ブクロは、結婚すると「『芸能人8人抱いた』とか言えなくなる」と、ようやく増えてきたピンの仕事がなくなると心配。
この時代、ネットニュースになると見逃し配信の再生回数が増えるため、番組打ち合わせでスタッフから「今日ネットニュースになりそうな事を放りこんでもらえますか」と頼まれることもあるという。それに応える東ブクロこそ、令和の働き方！？
この他、このメンバーで話したいテーマをもちよる「もちこみオードリー」も。「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
