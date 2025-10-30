サッカーの元日本代表DF槙野智章氏（38）が、30日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。ユース時代からの“親友”である元日本代表選手の“秘密”を暴露する場面があった。

この日、槙野氏がサンフレッチェ広島ジュニアユース時代からの“親友”でもある元日本代表の森脇良太氏とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。

森脇氏は「日本代表活動中のご飯はどうしてたの？」と純粋な質問を投げかけた。槙野氏は「週の始めはお肉系。土日が試合なら月曜、火曜は基本的にタンパク質を摂る。水曜日ぐらいからはグリコーゲンローディングで炭水化物を多めに摂って持久力を含めて上げる作業をしてた」と、現役時代の食事ルーティンを明かした。

これを聞いて森脇氏は「そんなことしてたの！？」と驚きの表情を見せた。「マキは身体が強いし、太ももも競輪選手並に太いから羨ましいと思っていた」と吐露した。

すると槙野氏も「俺も森脇くんのことを羨ましいと思っていた」と返答。「練習が終わって、俺はずっとトレーニングしてたじゃん？でも森脇くんはすぐに競馬場行ってたじゃん」とまさかの秘密を暴露した。

これには森脇氏も「ちょいちょい！流せないでしょ！？」と一気に焦った表情を見せた。「それはたまにでしょ？月に1回あるかないかだから。それ以外はバンバン筋トレしてたから」と訂正した。