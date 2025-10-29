アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）でシステム障害が発生してから２９日で１か月となった。

復旧のメドは立たず、電話やファクスなどによる受注で急場をしのぐ日々が続く。主力ビールの「アサヒスーパードライ」の出荷を優先する一方、他商品の供給は停滞しており、業績への打撃が懸念される。

「他社商品で代替が続けられるか心配。このままでは商品棚を埋めるのが厳しくなる」。アサヒの商品入荷が滞る埼玉県越谷市の「スーパーマルサン 越谷花田店」の八木栄樹店長は表情を曇らせる。ケース単位の注文は普段なら翌日か２日後に納品されていたが、現在は４〜７日ほどかかり、量も足りないという。大量注文なら入荷できるが、保管場所がないため頼めない。

「三ツ矢サイダー」や「カルピス」は全く配送されなくなったため、在庫分しか陳列できない。商品棚では他社コーナーを広げている。

アサヒは主力ビールの「アサヒスーパードライ」から出荷を優先して再開した。「アサヒ生ビール」や「クリアアサヒ」も出荷を拡大し、樽（たる）や瓶、缶の容量の種類を増やしている。ただ、１０月末時点の中核事業会社アサヒビールの出荷品目は平時の１割程度の約５０品目にとどまる。

東京都内の飲食店の担当者は「１か月たってもあまり状況は変わらない。アサヒのビールが足りず、サッポロビールでまかなっている」と打ち明けた。

流通アナリストの渡辺広明氏は「大手コンビニやスーパーへの主力商品の供給は続いており、一般消費者への影響は限定的だ」と指摘した上で「小規模な飲食店まで商品が行き渡らず、競合他社への顧客流出につながる可能性はある」とみる。

ＳＭＢＣ日興証券の古田典アナリストはリポートで「シェア（占有率）回復のための販促費用、場合によっては追加的なコストも想定され、来期に向けて懸念は大きい」と指摘する。