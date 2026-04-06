ロシアによる仮想プライベートネットワーク(VPN)を遮断する試みが、国内決済システムに大規模な問題を引き起こしたと、Telegramの創業者であるパーヴェル・ドゥーロフ氏が明かしました。ドゥーロフ氏はまた、VPNとシステム障害を結び付けるような報道を削除するようにロシア当局が圧力をかけていることも伝えています。Telegram: View @durovhttps://t.me/durov/477Russia's banks face major service outages amid internet