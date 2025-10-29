この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeの人気クリエイター・真釣ちゃんねるが、「マグロ食べた翌日にブルーギルを与えると…【やせすぎ雷魚26日目】」という動画を公開し、痩せ細った雷魚を26日間に渡って太らせる挑戦の様子を披露した。動画冒頭で「今日も始まりました、雷魚の時間です」と語り、本日は「昨日マグロ、今日はブルーギル」と雷魚への日替わりの餌やりを実践した様子を届けている。



真釣ちゃんねるは、毎日様々な餌を与え「胴周りの方はだいぶ太くなってきたんですが、まだね、顔の方はね、かなり痩せこけてます」と雷魚の変化をリポート。今回用意したブルーギルについては、「これはね、外来種の駆除も兼ねて持ち帰ってきて、うちのね、生き物の餌用として保管してたやつです」と説明し、駆除活動の一環でもあることにも触れている。



実際の給餌シーンでは、「マグロと違ってなんか、あれ？あんま美味しくない？」と、雷魚が昨日のマグロに比べてブルーギルへの食いつきが微妙な様子を詳細に観察。「マグロをね、お腹いっぱい食べたからね、昨日は。だから、この淡白なブルーギル、ちょっと、微妙？」と独自の視点で食の好みを分析している。さらに、「エラから、あー出てきた」「呼吸タイム」と、餌を食べた後の雷魚の体調まで細かくフォロー。「また夜食べようか、また」「今日はまあ、軽く休憩しましょう。内臓も休めてあげないとね」と、ペットへの愛情も垣間見せた。



最後には「痩せた雷魚の飼育26日目でした」と締めくくり、「また夜この残りは与えますね」と次回への期待を残して動画を終えた。真釣ちゃんねる特有のユーモラスな語り口と親しみやすい観察眼が光る内容となっている。