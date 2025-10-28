¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢KOC½à¡¹·è¾¡¤ÎµÒ¤ËÅÜ¤ê¡ªÂç»ö¤Ê¥Ü¥±Ä¾Á°¤ËÀÊÎ©¤¿¤ì¡Ä¡ÖÃ¯¤«¤¬Ë¸³²¤Ç¤ä¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¤¤Ì¡×¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È½à¡¹·è¾¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÈÉÔ¾òÍý¡É¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¡£ÍÇÏÅ°¤Ï¡Ö1È¯ÌÜ¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ü¥±¤ÎÄ¾Á°¡¢ºÇÁ°Îó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤ÊÎ©¤Ã¤¿¿Í¤ò¸«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¥Ü¥±¤âÉÔÈ¯¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤º¤Ë¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡Ö¤¤¤Ì¡×¤Ï½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡£Æ±¤¸¤¯·è¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥²¥ä¥Þ¡×¤Î±×ÅÄ¹¯Ê¿¤Ï¡ÖËÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ø¤¤¤Ì¡Ù¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÍÇÏ¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤¬Ë¸³²¤Ç¤ä¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢MC¤Î¡ÖÀéÄ»¡×Âç¸ç¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤Ì¡Ù¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£