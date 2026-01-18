「ええ店でしょ？毎晩たくさんの日本人が来てくれるんですよ」タイ・バンコクの繁華街。リゾート感溢れるおしゃれなソファーに腰を下ろし笑顔で語るのは、お笑い芸人のTKO木下隆行だ。木下といえば、後輩芸人にペットボトルを投げつけるなど、度重なる炎上を経て、2020年に松竹芸能を退所。そして2025年9月に突如、拠点をタイへ移住した。「しかし移住直後に、寺院前で僧侶の袈裟を着たコスプレ動画をSNSに投稿。現地の宗教