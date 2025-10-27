『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー』配信スタート！60秒予告映像が解禁

ホラー映画の大ヒット作『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚として、鬼才アンディ・ムスキエティが新たに描く、HBO オリジナルのTVシリーズ『IT/イット ウェルカム・トゥ・デリー“それ”が見えたら、終わり。』を本国アメリカと同日の10月27日（月）10：00（日本時間）よりHBO Max on U-NEXTにて同時配信スタート！

映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚

スティーヴン・キング原作の小説をもとに映画化され、全世界興行収入7億ドルを超える大ヒットを記録したホラー映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』。子どもが次々と姿を消す町・デリーを舞台に、“ルーザーズ・クラブ”と呼ばれる子どもたちが恐怖のピエロ「ペニーワイズ」と対峙する姿を描いた本作は、ホラー映画の金字塔として世界中を震撼させました。ペニーワイズの不気味な笑みや赤い風船、こうしたアイコニックな要素が観る者の記憶に刻まれ、逃げ場のない恐怖を体感させる。

その物語の前日譚をHBOオリジナルのTVシリーズとして描くのは、映画版2作の監督アンディ・ムスキエティ（『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』『ザ・フラッシュ』）。ムスキエティは企画・製作総指揮に加え、複数エピソードの監督も担い、映画では語り切れなかったデリーの謎を、映画ファンはもちろん、初めて『IT/イット』に触れる視聴者にも極限の恐怖体験としてお届けする。

本国との同時配信開始を記念して、“最恐の始まり”への序章となる60秒予告映像を解禁！

https://youtu.be/11l9hbjhI6w

解禁された60秒の予告映像は、舞台である1962年のデリーへ越してきたハンロン一家の妻であるシャーロットが、この町に言葉にできない違和感を抱いている様子が見受けられるシーンからはじまる。また、少女リリーが「ここ（デリー）ではいろいろ起こるけど、誰もそのことについて話さないの」と怯えた顔で話す姿も。一見のどかな田舎町デリーに隠された闇と、それを取り巻く住人たちが織り成す異様な世界、町に立ち込める濃霧、天空から飛来する禍々しい火の玉など、“最恐の始まり”への序章となる恐怖シーンが満載の予告映像となっている。

また、現在イットの象徴である”赤い風船”が、世界各国至るところで出現中!ペニーワイズの恐怖は日本にも…。詳細は下記HBO Max Japan公式チャンネルをチェック！

【HBO Max Japan公式X】（@HBOMaxJP）https://x.com/HBOMaxJP

【HBO Max Japan公式Instagram】（@hbomaxjp）https://www.instagram.com/hbomaxjp/

【HBO Max Japan公式TikTok】（@hbomaxjp）https://tiktok.com/@hbomaxjp/

