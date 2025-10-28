【ニューヨーク＝小林泰裕】ロイター通信は２７日、米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムが約３万人の人員削減を検討していると報じた。

アマゾンにとって過去最大規模の人員削減になるという。

報道によると、人事やデバイス関連などの事務部門が主な対象で、２８日から人員削減を始める。アマゾンの事務部門には約３５万人の従業員がおり、約１割の削減となる見通しだ。アマゾンは２０２３年１〜３月にも、約２万７０００人の人員削減を発表している。

アマゾンのアンディ・ジャシー最高経営責任者（ＣＥＯ）は今年６月、生成ＡＩ（人工知能）の活用に伴い「今後数年間でアマゾンの従業員数は減少する」との見通しを示していた。

配送施設などを含めたアマゾン全体の従業員数は約１５５万人（今年６月末時点）。１９年１２月末時点の約８０万人から、コロナ禍の巣ごもり需要対応で急拡大した。過剰人員を整理することで、生成ＡＩ開発など成長分野への投資余力を確保する狙いもあるとみられる。

米紙ニューヨーク・タイムズは今月２１日、アマゾンが配送施設でロボット導入を進めることで６０万人以上の雇用を代替する計画だと報じた。アマゾンの動向は、ＡＩやロボットによる雇用代替の事例として注目を集めそうだ。