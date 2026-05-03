沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、研修旅行中の高校生を含む2人が死亡した事故で、船の運航団体が、きょう、事故現場に近い浜で追悼しました。【映像】運航団体「直接お会いして、お詫びをお伝えできたら」3月16日、名護市辺野古沖で研修旅行中の同志社国際高校の生徒を乗せた船2隻が転覆し、女子生徒と船長の2人が、死亡しました。事故から四十九日を迎えたきょう、現場に近い名護市瀬嵩の浜では、転覆した船を運航し