[10.26 J1第35節](ベススタ)

※14:40開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 20 安藤智哉

DF 40 池田樹雷人

MF 8 紺野和也

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 22 藤本一輝

MF 29 前嶋洋太

MF 88 松岡大起

FW 27 碓井聖生

控え

GK 1 永石拓海

DF 2 湯澤聖人

DF 5 上島拓巳

DF 37 田代雅也

DF 47 橋本悠

MF 6 重見柾斗

FW 17 ウェリントン

FW 18 岩崎悠人

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

金明輝

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 8 大野和成

DF 66 松本大弥

MF 7 小野瀬康介

MF 13 平岡大陽

MF 15 奥野耕平

MF 37 鈴木雄斗

MF 47 中野伸哉

FW 9 小田裕太郎

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 22 大岩一貴

DF 32 松村晟怜

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 17 田村蒼生

MF 18 池田昌生

MF 50 藤井智也

FW 72 二田理央

FW 77 石井久継

監督

山口智