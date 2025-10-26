福岡vs湘南 スタメン発表
[10.26 J1第35節](ベススタ)
※14:40開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 40 池田樹雷人
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 1 永石拓海
DF 2 湯澤聖人
DF 5 上島拓巳
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
金明輝
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
DF 66 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 37 鈴木雄斗
MF 47 中野伸哉
FW 9 小田裕太郎
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 22 大岩一貴
DF 32 松村晟怜
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 17 田村蒼生
MF 18 池田昌生
MF 50 藤井智也
FW 72 二田理央
FW 77 石井久継
監督
山口智
