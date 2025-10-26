40・50代の『高見え服』→【GU】で発見！ 大人のおしゃ見え♡「トレンチスカート」

プチプラとは思えないデザインが魅力の【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】のコラボ。今回は大人女性の着こなしにぜひ取り入れてほしい、「トレンチスカート」に注目しました。クラシカルなディテールと美しいシルエットで、40・50代のコーデを一気に格上げできそう。スタッフさんの着こなしとともに、その魅力をご紹介します。

上品デザインで高見えするトレンチスカート

【GU】「トレンチチェックスカート by rokh」\2,990（税込・セール価格）

すっきりとしたIラインシルエットのトレンチスカート。ボタンやベルトなど細部までこだわりが感じられ、プチプラとは思えない完成度です。縦ラインを強調するラップ風デザインがコーデのポイントになり、スタイルアップ効果も叶えてくれそう。カラーはクラシカルなチェック柄と無地のオリーブの2色展開。

セットアップコーデで即おしゃれ見え

同シリーズのショートトレンチを合わせた、セットアップコーデ。絶妙な色味のオリーブが素敵で、洗練されたおしゃれ感を演出できそうです。短め丈のコートが腰位置を高く見せ、スカートとのバランスも抜群。黒のタートルやブーツを合わせることで、グッとハンサムな雰囲気に。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M