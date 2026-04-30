キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が30日、自身のインスタグラムを更新。プチプラアイテムを織り交ぜたこの日のコーデを紹介した。【写真】白ワイドP＆リブTシャツ…ユニクロ着こなす安藤優子のコーデ投稿で「本日は学研TVの収録へ」「ひんやりしている東京。リブのロングTを重ねて着てみました！」と説明。「白のリブTは#uniqlo ､モカベージュのリブTは#muse 白いワイドパンツUNIQLO」「合わせたスリッポンは#コー