カジュアルコーデやトレンドアイテムを気軽に取り入れられるプチプラ服は、大人世代にとっても頼れる存在。ただ、着こなし次第では安っぽく見えてしまうことも。そこで今回は、手に取りやすい価格で旬のアイテムが手に入る【GU（ジーユー）】に注目。40代・50代が意識したい着こなしのポイントとともに、スタッフさんの全身GUコーデをご紹介します。 カジュアルの微調整にはきれいめアイテムが鉄板