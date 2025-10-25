食楽web

大丸東京店に2025年10月29日、新スイーツブランド『パティスリー アニヴェル』の旗艦店となる1号店が誕生します。同店は、深い感動とハッピーエンドの余韻を残すディズニーの世界観をスイーツで表現。多くの人に愛されるディズニーの物語を味わうことができる、注目の店舗です。

そんなディズニーの世界観を表したアニバーサリーケーキは贈り物にぴったり。どれもムースやババロアをアレンジしたしっとりと味わい深い一品。お気に入りの物語や味わいで、選んでみてください。

人気の“アナ雪”ケーキは「ハーブ香るピーチのホワイトショコラ・ムース」

『アナと雪の女王』ドゥ・クール・ドゥ・ネージュ 6480円（税込）

『アナと雪の女王』の姉妹の絆のように、冷たさの奥にある優しさを表現したのがこちら。カルダモン入りのマジパンとホワイトチョコレートを淡い青色でコーティングし、氷の魔法に包まれる世界を表現しています。

土台層には、米粉とアーモンドで仕上げたシュクセ生地に軽やかな焼きメレンゲを合わせており、雪の上をふんわりと歩くような食感に仕上げてあります。

その上のジュレ層は、コケモモや2種の桃を組み合わせたクリームに、レモングラスハーブティーを加えてあります。色鮮やかな甘酸っぱいピンクピーチは妹のアナを、まろやかなホワイトピーチは姉のエルサをイメージ。その上は、ホワイトチョコガナッシュにバニラとピンクペッパーを加えたムース層。繊細で美しい氷のようにエルサの気高さと芯の強さを感じさせます。

『白雪姫』はスパイス香るりんごとチーズババロアケーキ

『白雪姫』ポム・ドゥ・ヴェリテ 7,020円（税込）。アニバーサリーケーキは全て直径12cm

こちらは 『白雪姫』の持つ純粋さや優しさ、そして運命を揺さぶる毒リンゴの誘惑を味と香りで表現した「ポム・ドゥ・ヴェリテ」。毒リンゴをコーティングするかのような赤チョコの中は、それぞれ物語をモチーフにした美味しい層が重なっています。

舞台となる森の大地はほろ苦いキャラメルのストロイゼルで表現。その上に、アーモンドカスタードを練り込んだ焼き生地をのせ、森の温もりと優しさを感じさせてくれます。さらに、5種のスパイスを効かせたりんごコンポートと苺のジュレで毒リンゴの誘惑と命の煌めきを、白雪姫の純粋さを映したクリームチーズの白いババロアを重ねています。ひとつひとつの層がまさに芸術品。複雑に絡み合う繊細な味を楽しめます。

『眠れる森の美女』ローズ・デュ・ソメイユ 7,020円（税込）

呪いを超えた愛で眠りから目覚める『眠れる森の美女』をイメージしたケーキ。ベースは、ビターアーモンドを使用したしっとり生地。ラズベリーとライチ、カモミールを合わせた爽やかなジュレ層には、弾けるホッピングキャンディを忍ばせ、キスで目覚める瞬間を演出しています。

バニラビーンズを使ったババロア層は、マレフィセントの魔法の力強さ、その中のミルキーなライチでオーロラ姫の純粋さを表現。ムース層にはホワイトチョコレートにラベンダーと少量のカモミールをプラス。トップはピンクチョコレートの薔薇を添え、オーロラ姫の美しさや優しさなどを形にしています。

『アラジン』は魔法仕掛けのピスタチオのオリエンタル風ムース

最後は『アラジン』の舞台を思わせるエキゾチックな香りと色彩のケーキを。エキゾチックな香りと色彩で、ありのままの自分を受け入れたアラジンの物語を写し込んでいます。

『アラジン』ヴォヤージュ・アンシャンテ 7,020円（税込）

中東の伝統菓子を思わせる多層的で香ばしいパイ生地に、ジュレやムース層を重ねたケーキ。ジュレ層はオレンジサンギーヌとカシスのジュレ、洋梨のコンポートを重ねた果実のコントラストが味わい深い。ムース層は、ピスタチオペーストとミルクチョコレートに生クリームを合わせており、トップはジャスミン香るホワイトチョコガナッシュでコーティング。花のチョコレートはジャスミンの象徴。絨毯をイメージしたローストカダイフにレモンシロップをかけると色が変化！ これはその遊び心がいたずらなジーニーを連想させてくれますよ。

『ふしぎの国のアリス』の世界観！多彩なパルフェも可愛い

『不思議の国のアリス』タン・メルヴェイユー カシスとグレープフルーツのブラック＆ホワイトパルフェ 直径7.6cm、1296円（税込）

アニバーサリーケーキの他にも、透明なグラスに層を重ねて作品の世界観を表現しているパルフェもおすすめ。日々の気軽なデザートにも、おもてなしのスイーツとしても活躍しそうです。

『ミッキー＆ミニー』Galette au Annivel フルーツガレット

さらに焼き菓子、紅茶なども揃っています。こちらは可愛らしい『ミッキー＆ミニー』BOXに入ったフルーツガレット。中には、ミッキーモチーフのシュガーが添えられているものがあるそう。見つけたらいいことが起きるかも！？ 「あなたにきっと、しあわせが舞い降りますように」という願いが込められています。

株式会社ANNIVEL 取締役 小阪 博司さん

「メインビジュアルであるミッキー＆ミニーは、ディズニーファンはもちろん、受け取る人も贈る方も、心が満たされるような幸せな瞬間を表現しています。またロゴの『A』は、ブランド名『ANNIVEL』の頭文字と『Anniversary（記念日）』の象徴。クラシックでありながらも、柔らかさを感じるデザインで、誰かの心に寄り添う“しあわせのかたち”を表現しています」（小阪 博司さん）

ディズニーの世界に引き込まれてしまいそうなスイーツが並ぶ『パティスリー アニヴェル』。手みやげや自分へのご褒美として手に入れたくなるものばかりです。

（取材・文◎加藤朋子）

●DATA

パティスリー アニヴェル 大丸東京店

住：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店1F 食品フロアほっぺタウン

営：10:00～20:00

https://patisserie-annivel.co.jp/