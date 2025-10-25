この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「産後の“マミーブレイン”は事実！7%脳が萎縮するって知ってた？」

2025年5月2日に公開されたライブ動画『【マミーブレイン】忘れ物やミスばかり…周りに呆れられてる？』で、人気YouTuberであり12人の子どもを持つ助産師HISAKOさんが登場。産後の「マミーブレイン」（産後ボケ）について、切実な母たちの悩みや体験談を交えて明かした。



HISAKOさんは、「産後ボケって気の持ちようじゃないんです。実際に7%大脳が萎縮するっていう医学的事実があるんです。MRIで見てみたら、ほんとに縮んでるから！びっくりしますよ」と専門的かつユーモアを交えながら説明。その上で「マミーブレインは赤ちゃん優先の脳になるための進化。だから冷静な判断力やマルチタスク力が一時的に落ちても、『当たり前』のこと」と誰もが経験する変化だと力強く語った。



また、子育て中の「忘れ物」やミス、提出物の記入漏れが続いて悩む視聴者に、「園や学校の先生たちも、だらしない親と思ったりはしません。むしろ『産後だから仕方ないよね』と温かく見てくれてる」と他人の目を気にしすぎず自分を責めないでと励まし。「できてるほうが怖い」「貴乳できた方が逆におかしい」とユーモラスに言い添え、笑いを誘った。



さらには「マミーブレインはだいたい1年から1年半で回復すると言われてます。でも驚くべきは、その後脳が数パーセントグレードアップして復活するって論文もあるんですよ！」と科学的な裏付けも紹介。「12人産んだ私はその度にキレッキレになってます、とは言いつつ年齢相応のボケはきますが」と自身の体験談に笑いも。



視聴者からは「私も冷蔵庫にラップ入れてました」「書類系はミスだらけ」など、マミーブレインあるあるが多数寄せられ、HISAKOさんは「出産した人は全員“産後”ということで、何年経ってもサンゴやから！って堂々と言っていい」と前向きに語った。



記事の終わりには、「育休中は社会に置いていかれてるって感じる人もいるかもしれないけど、本当は子育てを通じて臨機応変さや効率性、人間力を高めている大切な時間です。人生に無駄はない！」とエールを送りつつ、母たちの"産後ボケ"を温かい視点で肯定し、『自分を認めてあげて』とメッセージを締めくくった。