ドコモラボのドックん＆モコが語る「初心者も安心！すべてのバランスが良い」と絶賛する光回線選びの極意

YouTubeチャンネル「ドコモラボ」のドックんとモコが、『【2025年下半期】おすすめ光回線！失敗しない選び方や最新キャンペーンを解説！料金・セット割・速度で比較』と題した動画を公開。発言者の2人が、2025年下半期のおすすめ光回線と、選び方のコツについて丁寧かつ分かりやすく解説した。



まずは「光回線を選ぶ際に押さえておきたい4つのポイント」として、提供エリア、月額料金とセット割、キャンペーン、通信速度の重要性を紹介。「良い光回線を見つけても、提供エリア外では意味がない」と強調し、独自回線とNTTフレッツ回線の違いもわかりやすく説明した。



最初に2人が圧倒的におすすめするのは「GMOとくとくBB光」。その理由について「全国対応、格安の月額料金、工事費無料、高額キャッシュバック、Wi-Fiルーター無料レンタル、そして高速通信。初心者でもおすすめできる光回線」と説明し、「すべてのバランスが良いことが評価され、光コラボアワードで2年連続総合満足度1位を獲得した」と胸を張る。また、「コスパを重視したい人や、シンプルに契約したい人は迷わずとくとくBB光」と太鼓判を押した。



続けて、「キャッシュバックや工事費無料、Wi-Fiルーター特典などの豪華キャンペーンの比較」にも詳しく言及。「キャッシュバックは最大12万9000円と業界最高水準。さらに乗り換え費用補助も充実」と特典内容を熱く解説した。条件付きのスマホセット割についても「ドコモ光はセット割の条件がシンプルで家族も割引対象。一方、auやソフトバンクは光電話契約など追加条件が発生しやすい」と現実的な視点から解説した。



さらに、NURO光やBIGLOBE光、auひかりといった独自回線の高速性や、キャッシュバック・特典、地域対応状況などについても具体的に比較。「地方やマンションの場合は対応エリアや配線方式にも注意」とアドバイスを添えた。



動画の終盤では「どれを選ぶかは重視するポイント次第。コスパ派はGMOとくとくBB光、セット割活用ならドコモ光、通信速度最重視ならニューロ光やauひかりがおすすめ」と選び方指針をわかりやすくまとめた。最後に「最新キャンペーンの詳細は公式サイトや動画概要欄で必ず確認して」と呼びかけ、「この動画がお役立ちなら、チャンネル登録と高評価もお願いします！」と締めくくった。