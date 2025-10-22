【IMS 1/100 シュペルター・K.O.G. =ボォス 2992= with バスター ランチ ャー（限定版）】 予約期間：10月22日～12月3日 価格：17,600円

ボークスは、インジェクションプラキット「IMS 1/100 シュペルター・K.O.G. =ボォス 2992= with バスターランチャー（限定版）」の予約を本日10月22日から12月3日まで全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて受け付ける。価格は17,600。商品の発送は12月の予定。

本商品は「ファイブスター物語」に登場するモーターヘッド「シュペルター・K.O.G.」を1/100スケールで立体化したもの。本キットでは、2992年、ボォス星カステポーにおける「命の水」争奪戦の最終局面において、秘密裏にソープ捜索の任にあたっていたアイシャの援護に駆け付けたミラージュ騎士ミシャル・ハ・ルンの駆る擬装されたシュペルターを再現。カイエン仕様では外されていたフェイスガードは復元され、後頭部が二股に分かれた頭部形状になっている。

さらに、ミラージュ系のレーザー・リフレクターを装備した胸部形状や肩アーマー内の装甲形状など、上半身を中心に脚部など細部にいたるまで新規で設計。IMS史上最長かつ最大級を誇るバスターランチャーも完全再現されている。腰だめに構え、胸部からバスター砲本体へとエネルギー・バイパスを接続した臨場感あふれる発射体勢を再現できる。

予約・販売スケジュール

GL/VS/VIP会員のみ購入可能。“注文時にGL/VS/VIP会員資格が有効になっている事”が必須条件となる。

□ボークス会員の案内ページ

予約期間

10月22日（水）～ 12月3日（水）まで

全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて予約受付

※ホビー天国オンラインストアでの予約は10月22日0時から12月3日23時59分まで

※予約受付期間中であっても、上限数に達し次第受付を終了する場合があります。

発送時期

12月予定

【スペック】

1/100 scale、5色成型インジェクションプラキット、284×180×168mm（全高×全幅×全長）

パーツ総数：643

原型制作：造形村F.S.S.プロジェクトチーム

