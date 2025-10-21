M5ÅëºÜiPad Pro¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡¥â¥Ð¥¤¥ëAI»þÂå¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¼ÂÎÏ
ºÇ¿·¤ÎM5¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿iPad Pro¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥Þ¥É¥¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¯¡¢AI¤Þ¤ï¤ê¤Î½èÍýÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿Ê£»¨¤Ê½èÍý¤ò¹Ô¤¦¥¢¥×¥ê¤äApple Intelligence¤Î³èÍÑ¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡£M5¥Á¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI½èÍý¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉAIÏ¢·È¡¢¤É¤Á¤é¤âÈ÷¤¨¤¿AI»þÂå¤Î¹âÀÇ½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¶ËÇö¥Ü¥Ç¥£¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤éAIÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿M5¥Á¥Ã¥×ÅëºÜiPad Pro¡£¼Ì¿¿¤ÎÀÄ¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢ÀÞ¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊÑ²½¤¹¤ëMOFT¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ê¥ª¡×
»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢AI¤Þ¤ï¤ê¤Î½èÍýÀÇ½¤òÃæ¿´¤Ë¶¯²½
M4¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é1Ç¯5¥«·î¡¢iPad Pro¤¬¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¿·À¤Âå¤ÎM5¥Á¥Ã¥×¤ÎÅëºÜ¤Ç¡¢½èÍýÀÇ½¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ÀÇ½¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
M5¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÂÎ¤Î³°´Ñ¤äÇö¤µ¤ÏM4¥â¥Ç¥ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¡£¥±¡¼¥¹Îà¤âM4¥â¥Ç¥ëÍÑ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬»È¤¨¤ë
¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¤ëM5¥Á¥Ã¥×¤Î¿Ê²½¤¬¡¢AIÀÇ½¤ÎÂçÉý¤Ê¶¯²½¤Ç¤¹¡£AI½èÍý¤òÃ´¤¦GPU¤Ë¡¢AI½èÍý¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëNeural Accelerator¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢Neural Engine¤ò¹âÂ®²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎAI½èÍý¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
M1¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿iPad Pro¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹½èÍý¤ÇAI²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡ÖDraw Things¡×¥¢¥×¥ê¤Ç½èÍý»þ´Ö¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÀßÄê¡¢Æ±¤¸¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç²èÁüÀ¸À®¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢M5¥â¥Ç¥ë¤Ï½ªÎ»¤Þ¤ÇÌó1»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢M1¥â¥Ç¥ë¤ÏÌó4»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Þ¤ï¤ê¤Î½èÍýÀÇ½¶¯²½¤Î¸ú²Ì¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹½èÍý¤ÇAI²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡ÖDraw Things¡×¡£ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ
M5ÅëºÜiPad Pro¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¤ÎÀ¸À®¤Þ¤ÇÌó1»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿
M1ÅëºÜiPad Pro¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È4ÇÜ¶á¤¤4»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤
AI½èÍý¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¼Ì¿¿ÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖPhotomator¡×¤äÆ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖDaVinci Resolve for iPad¡×¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢iPadOS¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Apple Intelligence¤â¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£M5¥Á¥Ã¥×¤ÎÅëºÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¤äApple Intelligence¤¬¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ì¿¿ÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖPhotomator¡×
Æ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖDaVinci Resolve for iPad¡×
¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¸¶¿À¡×¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Æ°ºî¤¹¤ë
M5ÅëºÜiPad Pro¤Ï¡¢ÄÌ¿®µ¡Ç½¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¡¢¼«¼ÒÀ½¤ÎC1X¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤¬ºÇÂç50¡ó¤â¹âÂ®²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ò»È¤¨¤ÐiPad Pro¤Ç¤âÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤è¤ê¹âÂ®¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢N1¥Á¥Ã¥×¤ÎÅëºÜ¤ÇWi-Fi 7¤äBluetooth 6¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëThread¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢AirDrop¤¬¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢AI¤Þ¤ï¤ê¤Î½èÍýÀÇ½¤äÄÌ¿®µ¡Ç½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿M5ÅëºÜiPad Pro¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ÏM4¥â¥Ç¥ë¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤¤¤¦¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢M4¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é1Ç¯5¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤â¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
11¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï5.3mm¡¢13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«5.1Ð¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£¡¢Èþ¤·¤¤È¯¿§¡¢ÀººÙ¤ÊÉ½¼¨¡¢»ëÌî³Ñ¤Î¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ultra Retina XDR¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¤³¤ÎÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤«¤éÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢°®¤ë¤È¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½Ð¤Æ¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¸íÁàºîËÉ»ßµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ëApple Pencil Pro¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙiPad Pro¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
M1°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤éÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤
²Á³Ê¤Ï¡¢11¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬168,000±ß¤«¤é¡¢13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬218,800±ß¤«¤é¤È¡¢¤Û¤«¤ÎiPad¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤¤ï¤á¤Æ¹â²Á¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇö¤µ¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¹â²Á¤Ê³°ÉÕ¤±GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëAI½èÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢M5ÅëºÜiPad Pro¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¾ì½ê¤âÌä¤ï¤º¤É¤³¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢iPad Pro¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
M1°ÊÁ°¤ÎiPad Pro¤äiPad Air¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ä½èÍýÀÇ½¤ÇÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¼«Âð¤ä²ñ¼Ò¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¤è¤ê¿È·Ú¤«¤Ä·Ú²÷¤ËAI¤ò¶î»È¤·¤¿¤¤¿Í¤Î¤è¤ÁêËÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ËÇö¥Ü¥Ç¥£¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤éAIÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿M5¥Á¥Ã¥×ÅëºÜiPad Pro¡£¼Ì¿¿¤ÎÀÄ¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢ÀÞ¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊÑ²½¤¹¤ëMOFT¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ê¥ª¡×
M4¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é1Ç¯5¥«·î¡¢iPad Pro¤¬¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¿·À¤Âå¤ÎM5¥Á¥Ã¥×¤ÎÅëºÜ¤Ç¡¢½èÍýÀÇ½¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ÀÇ½¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
M5¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÂÎ¤Î³°´Ñ¤äÇö¤µ¤ÏM4¥â¥Ç¥ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¡£¥±¡¼¥¹Îà¤âM4¥â¥Ç¥ëÍÑ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬»È¤¨¤ë
¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¤ëM5¥Á¥Ã¥×¤Î¿Ê²½¤¬¡¢AIÀÇ½¤ÎÂçÉý¤Ê¶¯²½¤Ç¤¹¡£AI½èÍý¤òÃ´¤¦GPU¤Ë¡¢AI½èÍý¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëNeural Accelerator¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢Neural Engine¤ò¹âÂ®²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎAI½èÍý¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
M1¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿iPad Pro¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹½èÍý¤ÇAI²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡ÖDraw Things¡×¥¢¥×¥ê¤Ç½èÍý»þ´Ö¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÀßÄê¡¢Æ±¤¸¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç²èÁüÀ¸À®¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢M5¥â¥Ç¥ë¤Ï½ªÎ»¤Þ¤ÇÌó1»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢M1¥â¥Ç¥ë¤ÏÌó4»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Þ¤ï¤ê¤Î½èÍýÀÇ½¶¯²½¤Î¸ú²Ì¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹½èÍý¤ÇAI²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡ÖDraw Things¡×¡£ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ
M5ÅëºÜiPad Pro¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¤ÎÀ¸À®¤Þ¤ÇÌó1»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿
M1ÅëºÜiPad Pro¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È4ÇÜ¶á¤¤4»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤
AI½èÍý¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¼Ì¿¿ÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖPhotomator¡×¤äÆ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖDaVinci Resolve for iPad¡×¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢iPadOS¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Apple Intelligence¤â¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£M5¥Á¥Ã¥×¤ÎÅëºÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¤äApple Intelligence¤¬¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ì¿¿ÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖPhotomator¡×
Æ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖDaVinci Resolve for iPad¡×
¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¸¶¿À¡×¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Æ°ºî¤¹¤ë
M5ÅëºÜiPad Pro¤Ï¡¢ÄÌ¿®µ¡Ç½¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¡¢¼«¼ÒÀ½¤ÎC1X¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤¬ºÇÂç50¡ó¤â¹âÂ®²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ò»È¤¨¤ÐiPad Pro¤Ç¤âÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤è¤ê¹âÂ®¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢N1¥Á¥Ã¥×¤ÎÅëºÜ¤ÇWi-Fi 7¤äBluetooth 6¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëThread¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢AirDrop¤¬¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢AI¤Þ¤ï¤ê¤Î½èÍýÀÇ½¤äÄÌ¿®µ¡Ç½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿M5ÅëºÜiPad Pro¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ÏM4¥â¥Ç¥ë¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤¤¤¦¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢M4¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é1Ç¯5¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤â¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
11¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï5.3mm¡¢13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«5.1Ð¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£¡¢Èþ¤·¤¤È¯¿§¡¢ÀººÙ¤ÊÉ½¼¨¡¢»ëÌî³Ñ¤Î¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ultra Retina XDR¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¤³¤ÎÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤«¤éÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢°®¤ë¤È¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½Ð¤Æ¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¸íÁàºîËÉ»ßµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ëApple Pencil Pro¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙiPad Pro¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
M1°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤éÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤
²Á³Ê¤Ï¡¢11¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬168,000±ß¤«¤é¡¢13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬218,800±ß¤«¤é¤È¡¢¤Û¤«¤ÎiPad¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤¤ï¤á¤Æ¹â²Á¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇö¤µ¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¹â²Á¤Ê³°ÉÕ¤±GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëAI½èÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢M5ÅëºÜiPad Pro¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¾ì½ê¤âÌä¤ï¤º¤É¤³¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢iPad Pro¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
M1°ÊÁ°¤ÎiPad Pro¤äiPad Air¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ä½èÍýÀÇ½¤ÇÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¼«Âð¤ä²ñ¼Ò¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¤è¤ê¿È·Ú¤«¤Ä·Ú²÷¤ËAI¤ò¶î»È¤·¤¿¤¤¿Í¤Î¤è¤ÁêËÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£