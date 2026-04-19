中学生になると、スマートフォン（以下、スマホ）は単なる連絡手段ではなく、友だち関係や日常のコミュニケーションにも関わる道具になります。 そのため、子どもから「みんなiPhoneなのに自分だけ違う」と言われ、買い替えを悩む家庭は少なくありません。2026年4月時点で、AppleのiPhone 17eは9万9800円から販売されています。一方、SIMフリーのAndroidには3万～4万円台の機種も多く、価格差はか