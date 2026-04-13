グーグルのPixelシリーズ最新モデル「Google Pixel 10a」が14日、日本でも発売される。 4月14日発売の「Pixel 10a」 価格はグーグル直販サイトで7万9900円からとなり、前モデルから据え置かれた。 さらに、新カラー「Isai Blue」も登場。福祉実験カンパニーであるヘラルボニーとのコラボレーションによるテーマパックが日本オリジナルモデルとして提供される。