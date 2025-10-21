eスポーツ事業を手がけるCELLORB（セルオーブ、横浜市）が21日、同社のeスポーツチーム「VARREL（ヴァレル）」に所属するストリーマー（配信者）の「布団ちゃん」との所属契約を、同日付で解除したと発表した。



同社は、契約解除について「本件は、当社と『布団ちゃん』との間の契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められたことを受けた措置です。日頃より『VARREL』を応援してくださっている皆様並びに関係者の皆様に対し、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と理由を説明した。



さらに「当社は今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止と所属メンバーへの指導・管理を徹底してまいります。本件に関し、関係企業様等に更なるご迷惑が及ばないよう、店舗の特定につながる情報・画像・動画・投稿の拡散や、関係企業様等への直接のお問い合わせ等の行為は、厳にお控えくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。



布団ちゃんは同日、自身のX（旧ツイッター）で「この度、VARRELストリーマー部門契約解除する形となりました。私の不誠実、不道徳極まりない配信内容で、スタッフ、チーム並びに関係者、VARRELを応援して頂いている皆様方にご迷惑おかけしたこと、謹んでお詫び申し上げます」とつづった。



「これまでチームの方々には私のイベント関連や、動画撮影等を行う上で、身の回りのサポートに尽力して頂き、大変感謝しています。そのような環境作りをして頂いた中での私自身の失態なので、自分の過ちを悔悟する気持ちで溢れています。配信を通じた表現やコミュニケーションは今一度自分でしっかり省察し、改善に努めて参りたいと思います」とつづった。



布団ちゃんは20日、Xで「ツイッチでカラオケ配信します。手っ取り早くテキーラ飲んでウェーイみてーに久しぶりにパーッとしたいです」と予告し、ライブ配信サービス・Twitchでカラオケボックスから配信。カラオケBOXのメニュー表で陰部を隠しながら歌うなどしていた。



その後、Twitchのアカウントが一時的に停止された。これに対して、布団ちゃんは20日、Xで「BANされてる！？」「ツイッチ頼むよ。ただ画面に舌ペロペロしただけだろ？そんなんでバンって何もおもろいコンテンツつくれねぇぞ？（原文ママ）」などと不満をもらした。



現在はポストを削除している状態。21日には一転して「カラオケのメニュー表で陰部を隠すという愚行配信について、大変お見苦しい所をお見せしてしまい申し訳ございませんでした」と謝罪した。



SNS上などで、カラオケBOXのメニュー表を陰部に擦りつけていたと指摘されたことに関して「陰部をメニュー表に『擦り付けた』と言われてますが、擦り付けてはおりません。しかし、前額面上のため、皆さんにそのように見えてしまったこと、そもそもお店のメニュー表で陰部を隠すこと自体が極めて不当だったと反省しております。お店には謝罪させて頂きましたが、深夜だったこともあり、お昼に改めてお詫びのご連絡させて頂こうと思います」と“擦りつけ”疑惑を否定した。



