¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ­¤È²¿²ó¤«²ñ¤Ã¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤±¤É¡¢¡ÖÉÕ¤­¹ç¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¡¦¡¦¡¦¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼«Ê¬¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤·¡¢ÊÌ¤Ë·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÃÇ¤êÊý¤Ë¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö²¿²ó¤«²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¡¦¡¦¡¦¡Ù¤È´¶¤¸¤¿»þ¤ÎÃÇ¤êÊ¸¶ç£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¡Ö¤³¤ì¤«¤éË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯²ñ¤¨