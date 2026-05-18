福岡県田川市の村上卓哉市長が、女性職員からセクハラ被害を訴えられていた問題です。第三者委員会が18日、市長の4つの行為をセクハラと認定した報告書を市に提出したのを受け、村上市長は次のコメントを発表しました。 【田川市長のコメント全文】 本件につきましては、これまで市民の皆様、並びに関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことに対しまして、改めて深くお詫び申し上げたいと思います。報告書の内容につきま