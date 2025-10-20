健康上の理由で契約解除の河村勇輝…ブルズHCが激励の言葉「勇輝には明るい未来が待っている」

10月18日（現地時間17日）、シカゴ・ブルズからの契約解除が発表された河村勇輝。プレシーズンゲームの3試合目から右下肢の痛みのため欠場が続いており、「健康上の理由」と、その背景について現地記者から報道されていた。

昨シーズンにはメンフィス・グリズリーズでNBAデビューを飾り、今夏にはブルズの一員としてサマーリーグに出場していた河村。NBAでの挑戦2年目が始まろうとしていた矢先のリリースには、国内のファンを大きく驚かせた。

そんななか、ブルズのビリー・ドノバンHC（ヘッドコーチ）が河村の解雇についてコメント。河村のバックグラウンドについて触れつつ、激励のメッセージを送った。現地メディア『Sports Illustrated』が手掛けるブルズの専門サイト『Chicago Bulls On SI』が報じている。

「彼が日本からアメリカに渡り、言葉を学び、ここでプロとしてプレーするなかで、人々は彼のプレーの激しさやチームメートとしての姿勢、そして彼が持つエネルギーを真に理解し、尊敬していると思います」

続けて、ドノバンHCは「そういう状況を見守ることは、いつだって辛いものです。ですが、時間をかけて解決されることを、私たちは希望と楽観を持って待っています。勇輝には、明るい未来が待っています」とコメント。ファンの心境にも寄り添いながら、河村の可能性に大きな期待を寄せた。

【動画】河村がブルズで披露したハイライトの数々！