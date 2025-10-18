¡ÈÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤¿Í£°ì¤Î½÷À·Ý¿Í¡É»³ÅÄË®»Ò¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡È¿ÍÀ¸´Ñ¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü
¡¡¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤äÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÎÂç¸æ½ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ÎÃæ¤ÇË½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷·Ý¿Í¡£»Ð¸æÈ©¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈà½÷¤Î¡¢¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Î¸»¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¡¹¤·¤¤¡Ä¡ÈÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤·¤¿Åö»þ¤ÎË®»Ò¤µ¤ó
·Ý»ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿
¡¡ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿ôÇ¯Á°¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ÅÄË®»Ò
¤À¡£
¡¡'80Ç¯Âå¤«¤é¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¡ØË®¤Á¤ã¤ó¤Î¤ä¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¡¢¡ÈÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤¿Í£°ì¤Î½÷À·Ý¿Í¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¡ØM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÆ¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢Ä¹±´¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ý»ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡»³ÅÄ¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡¡¡ØM¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Î¿³ºº¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»³ÅÄ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥È¡¼¥¯¤ÈÂç¸æ½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶¤Ï·òºß¤À¡£»³ÅÄ¤Ï65ºÐ¤Ë¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¡ÈÁ°Ç¯Èæ300¡ó¡É¤ÎË»¤·¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦Ç¯¤À¤·³Ú¤·¤¤»Å»ö¤À¤±¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤éÁ´Éô¼õ¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é45Ç¯¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë»³ÅÄ¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°ÊóÆ»¤äÆý¤¬¤ó¡¢¿ÆÂ²¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤È¤¤¤Ã¤¿µÕ¶¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢¶ìÏ«¤ò¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¹¾¸Í¤Ã»Òµ¤¼Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Âç¸æ½ê·Ý¿Í¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï1960Ç¯¡¢Åìµþ¤Î²¼Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Î¾¿Æ¡¢·»¡¢Äï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤Õ¤¶¤±¤Æ¼þ¤ê¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤é¥®¥ã¥°¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¤ê¡£²¼Ä®¤À¤Ã¤¿¤«¤é±é·Ý¾ì¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÊÕ¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢³Ø¹»¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤Ê¤ó¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ³Ø¤«¤é¤ÏÀîÂ¼³Ø±à¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¡£¼Ö¤ÇÅÐ¹»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ËºÇ½é¤³¤½¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤ËÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç³Ø±à¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤â¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÍÌ¾¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÆÍ§¤ÈÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Î¤ê¤³¡¦¤¯¤Ë¤³¡×¤òÁÈ¤ß¡¢Ã»Âç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¶áÎÙ¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø´óÀÊ±é·Ý¸¦µæ²ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ÁêÊý¤¬¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤àµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç3Ê¬´Ö¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤«½Ð±é°ÍÍê¤¬Íè¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêÊý¤Î¤Î¤ê¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤àµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯»ä¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³ÅÄ¤¬ºÇ½é¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¹Ó¤é¤·¤ÎÁÇ¿Í»þÂå¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÁÇ¿Í¾¡¤ÁÈ´¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
¡¡¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö±¦¼ê¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÈÖ¹â¤¤¤Î¤¬Ãæ»Ø¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥®¥ã¥°¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿TBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÌî¡¹Â¼ÉÂ±¡Êª¸ì¡Ù¤Î½éÆü¤Î¥í¥±¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¥Õ¥¸¤ÈTBS¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Æ±»Î¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢µã¤¯µã¤¯¾¡¤ÁÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÃÇÇ°¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡Æâ¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î»³ÅÄ¤ÎÌòÊÁ¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê´Ç¸î»Õ¡£¼ç±é¤Ï±§ÄÅ°æ·ò¤µ¤ó¤Ç¡¢»³²¬µ×Çµ¤µ¤ó¡¢²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¦±é¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢½÷À¤Î½éÇ¤µë¤Ï¼ê¼è¤ê12Ëü±ß¡£¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤Ï½µ4Ëü±ß¤Ç¡¢5½µ¤¢¤ë¤È20Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ã¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î½¢¿¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤òÂ¨·è¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¤È¤»³ÅÄ¤ÏÀ¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Éã¤ÏÌ¼¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ©Éþ¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é1Æü¤â½Ð¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¤Ï1Ç¯´Ö¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»³ÅÄ¤Î·è°Õ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿²ñ¼Ò¤Ø¤Ï1Ç¯¸å¤Ë¼Õºá¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÔµÁÍý¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢45Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÃç¤è¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÈÇµÇ°²ñ¤äÃÂÀ¸Æü²ñ¡¢·ëº§¼°¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ¾Éð¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë·ÏÎó¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤³¤í¡¢»³ÅÄ¤ÎºÍÇ½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÊþÍ§¤ÎÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤¬ÁÇ¿Í¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«¿È¤âºßÀÒ¤¹¤ëÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½êÂ°¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£
¡ÖË®¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÆ»¸¼ºä¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤Ç¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤³¤Î»Ò¤ÏÇä¤ì¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤·¡¢Æ¨¤·¤¿¤é¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤Ï5¤Ä²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëå¤¬»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÄáÂÀÏº¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤½¤¦¸ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄáÂÀÏº¤ÎÆÉ¤ß¤É¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¢¤È»³ÅÄ¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÌî¡¹Â¼ÉÂ±¡Êª¸ì¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âç¸æ½êÇÐÍ¥¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¾¤«¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤¤ä¡¢»³ÅÄ¤ÏÊªÉÝ¤¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼þ¤ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£
Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡È²í»Ò¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡É
¡¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¡¢»³²¬µ×Çµ¤µ¤ó¤È¤â¤è¤¯¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ç¤âÇ¯¤¬¶á¤«¤Ã¤¿²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢²ÆÌÜ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ÆÌÜ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ç±§ÄÅ°æ·ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±§ÄÅ°æ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é²ÆÌÜ¤µ¤ó¤¬¡ØË®»Ò¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àå¤ò¥Ú¥í¥Ã¤È½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¦¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢»ä¤âÅÜ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤Á¤ã¤á¤Ç¡¢»Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡°áÁõ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤²¼Ãå¤Î¤Ä¤±Êý¤ä¥É¡¼¥é¥ó¤ÎÅÉ¤êÊý¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤â¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£²ÆÌÜ¤µ¤ó¤È¤Î¿ô¤¢¤ë»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¿©»ö¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿©¤ÙÊª¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÞ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤âÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸å¤í¤«¤é²ÆÌÜ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤³¤Ë½Ð¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÎ¾¼ê¤ò¤¹¤¯¤¦¤è¤¦¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¡¡»ä¤Ï¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤·¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Ê¤Î¤ËÊ¿µ¤¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²ÆÌÜ¤µ¤ó¤Ïºî²È¤Î°Ë½¸±¡ÀÅ¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤¬¡¢¹¬¤»¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Çò·ìÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£µýÇ¯27¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï´®¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡È²í»Ò¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤Î»Ñ¤òº£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¶öÁ³²ñ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤Î¿¬ÀÚ¤ì¥È¥ó¥Ü¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿½Ð±éÎÁ¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¶á½ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥²°¤µ¤ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ø¡Ê¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÈÖ¤À¤Ã¤¿¡Ë¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡£¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤«¤éÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¤Ï¡¢1981Ç¯¤«¤é8Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ï20¡ó°Ê¾å¤Î»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤À¡£
¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢ÄáÂÀÏº¤é¤¬¥³¥ó¥È¤ò·«¤ê¹¤²¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¤ä¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤³¤½¤ß¤ó¤ÊÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¤¬ºî¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¼êÃµ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£³Ú²°¤â¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ç¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÇÛ¤é¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃå¤Æ¡¢³Ê¹¥¤â¥À¥µ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÄáÂÀÏº¤Ï¤³¤Î¤³¤í¤Î»³ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÃË½êÂÓ¤Ë¹È°ìÅÀ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´î¡¹¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ã¯¤â´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤ºÍÇ½¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤É¤ó¤É¤óÈÖÁÈ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡»³ÅÄ¤Î½¨¤Ç¤¿ºÍÇ½¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤»þÂå¡£¡Ö¥Ð¥«¡×¡Ö¥Ö¥¹¡×¡ÖÁá¤¯²Ç¤Ë¹Ô¤±¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»º¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢³Ú²°¤Ç¤â³¹Ãæ¤Ç¤âËèÆü²¿½½²ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤«¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÆÈ¿È½÷À¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤ÏÍÆ»Ñ¤ò¥Í¥¿¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·Ý¿Í¤âÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¾°¤¹¤®¤Æ»ä¤ÏÇú¾Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Åö»þ¡¢½÷À¤Ï25ºÐ¤Ç¡ÖÇä¤ì»Ä¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤À¡£·ëº§´êË¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÁÄÊì¤Ï¡Ø23ºÐ¤°¤é¤¤¤¬Ì¼¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¥¥ì¥¤¤Ê¤È¤¡£¼þ¤ê¤ÎÃË¤Î¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¿Í¤òÁª¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â23ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤«¤é¤â¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤º¡¢¤¢¤ì¡©¡¡¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï±³¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¾®¤µ¤¤¤³¤í¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤¶á½ê¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤òÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢Åö»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¸òÎ®¤âÂ¿¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê·ÝÇ½³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤¬²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿À¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢½¨¼ù¤µ¤ó¤¬ÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¥Ò¥Ç¥¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¡¼¡ÊÂôÅÄ¸¦Æó¡Ë¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢»ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî»þ¤Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¥¸¥å¥ê¡¼¤È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡»þÂå·à¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ä¤é¤ò¤«¤Ö¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êÈ±¤ò¤½¤ê¤¢¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¤¿¤±¤·¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼½±·â»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢»³ÅÄ¤¬¤¿¤±¤·¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ¬¤ò´Ý¤á¤¿¤È¤È¤é¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºî²È¤ÇÁÎÎ·¤À¤Ã¤¿À¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤µ¤ó¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤´±ï¤Ç¼äÄ°¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í
¡¡1989Ç¯¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ØË®¤Á¤ã¤ó¤Î¤ä¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¡¢½÷À·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÌµÁÐ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ì»þ´ü¤ÏËè½µ14ÈÖÁÈ¡¢³Ö½µ¤Ç17ÈÖÁÈ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤ÈÆ¿Ì¾¤ÎÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÃ´Åö¤ÎÊý¤¬¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤ï¤ì¤ËÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿»³ÅÄ¤À¤¬¡¢1995Ç¯¤´¤í¤«¤éµÕÉ÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿¡£½µ´©»ï¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°ÊóÆ»¤äÎø°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¤Ç¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ò¤Ë¤®¤ï¤·¡¢¼¡Âè¤ËÈÖÁÈ¤â¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤½¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Î»Å»ö¤ä½¬¤¤»ö¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤¤ËÄ¹±´¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢60ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÌ¾¼è¡¦µÏ²°¾¡Ç·Ë®¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Î¤¬Á´Á³¾å¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È»×¤¤¡¢Ä¹±´¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤Ç½¬¤¤¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹±´¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»°Ì£Àþ¤âÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃãÆ»¤äÃåÉÕ¤±¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤Ï»Õ¾¢¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹±´¤Ç»Õ¾¢¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·Ý¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡40ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï9ºÐÇ¯¾å¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡Ö¾Ð¤¦¤È¤³¤í¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ·ëº§¤ò°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£·ëº§¼°¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸µÆü¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈäÏª±ã¤ÎÂæËÜ¤Ï¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¡¢¤ªÌóÂ«¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥±¡¼¥¤Ë´é¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2007Ç¯¤ËÆý¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØºÇ½ª·Ù¹ð¡ª¤¿¤±¤·¤ÎËÜÅö¤ÏÉÝ¤¤²ÈÄí¤Î°å³Ø¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¼«¸Ê¸¡¿Ç¤ò¤¹¤ë²ó¤¬¤¢¤ê¡¢¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥´¥Ä¥Ã¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ü¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¬¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2ÅÙ¤Î²¹Â¸¼ê½Ñ¤È28²ó¤ÎÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡¢5Ç¯´Ö¤Î¥Û¥ë¥â¥óÎÅÃí¤Ç´²²ò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦18Ç¯¤â¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Æý¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ë½°ûË½¿©¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¸³è¤âÍð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À»à¤Ê¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¡£¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ï¤¢¤È²¿²ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ª²Ö¸«¤Ï²¿²ó¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¤Ï²¿²ó¹Ô¤±¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÆü¾ï¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¸¡¿Ç¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨¤Þ¤¹
¡¡Æý¤¬¤óØí´µ¸å¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ë·¼È¯³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ø»ä¤â¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÀª¤ÎÃç´Ö¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç½¸ÃÄ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤óËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ø¥¹¥¿¡¼º®À¼¹ç¾§ÃÄ¡Ù¤ÎÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍ§Ã£¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ÎÌ¾ÇÐÍ¥¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤â¤¬¤óÃç´Ö¤È¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í§Ã£¤â¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤«¤µ¤ì¤¿»ä¤Ï¸¡¿Ç¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤»³ÅÄ¤òÊé¤¦·ÝÇ½¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÀ¤Âå¤â°Û¤Ê¤ë±é²Î²Î¼ê¤Î»³ÆâØª²ð¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡ÖË®»Ò¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐËÍ¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë»Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»³Æâ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢»³Æâ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤À¡£Åö»þ¡¢»³ÅÄ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿NHK¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÆüÍË¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ë»³Æâ¤¬½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»³ÅÄ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ïµ¤¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Î¸å¡¢¡Ø°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë®»Ò¤µ¤ó¤Ï²÷¤¯±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÄ¾´¶¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë»³ÅÄ¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾Æ¤Æù¤ä¤ª¼÷»Ê¤Ê¤É¿©»ö¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ÃÂÀ¸Æü¤â½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤Ë¾·¤«¤ì¡¢»³ÅÄ¤ÈÉ×¤«¤é¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï»³Æâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¼«Ê¬¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»³ÅÄ¤Î±þ±ç¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¤Þ¤ºÅòÁ¥¤Ç²¹¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢Æü¾ï¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëË®»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬Ë®»Ò¤µ¤ó¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°ìÊý¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄáÂÀÏº¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»³ÅÄË®»Ò¤ÎÀ¤³¦¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë»ä¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤â°ì½ï¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï¶Ú¥È¥ì¤Î¤ª¤«¤²
¡¡»³ÅÄ¤ÎºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÄáÂÀÏº¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êË®¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÆÊ¬È©¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸åÇÚ¤ò°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¹ë²÷¤Ë¤ª¤´¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼ã¼ê¤Ë¤âÊé¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÅ¹¤â¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢ÉñÂæ¤È³èÌö¤òÂ³¤±¡¢2024Ç¯¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ´î·à¿Í¶¨²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡£65ºÐ¤Î¸½ºß¤âÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»³ÅÄ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¶ÚÆù¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ë¤ÏÁö¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥º¥Ã¥³¥±¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê»þÂå¡¢Æ¬Ç¾¤À¤±¤Ç²Ô¤²¤ëÊý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·Ý¿Í¤Ï¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é½µ1²ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¼«Âð¤ØÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ÉáÃÊ¤âÄ«µ¯¤¤¿¤È¤¤ä¿²¤ëÁ°¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ê¤É¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ì¤Ð¶ÚÆù¤ÏÉ¬¤º¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï70ºÐ¤Î½÷À¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ë·î3¡Á4²óÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤âÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¶È³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÈÆ°¤¯¶ÚÆù¤¬°ã¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤ÇÂ¹ø¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¥¬¡¼¥É¥ë¤Ç²£¤«¤éÄù¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥¬¡¼¥É¥ë¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂ¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È10Ç¯¤ÏÂ³¤±¤ë¤ÈÀèÀ¸¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤ÏÅÅ¼Ö¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÊâ¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³ÅÄË®»Ò¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤½¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¤À¤È¼Ö¤è¤êÅÅ¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¯Ãå¤¤Þ¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤¬ÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±Ø¤Ç³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç±¿Æ°¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤â²¿¸Ä¤«Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿©»öÌÌ¤Ç¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¡£
¡ÖÆý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éË½°ûË½¿©¤ò²þ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢»þ¡¹¡¢Âç·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ü¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥¹¥¤¥«¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤À¤¬¡¢ÀÖ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿È¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÅüÊ¬¤ò¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÀÖ¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÇò¤¤¤È¤³¤í¤È¼ï¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥«¤ÏÅß¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¤¥«¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Îå¤ß¤Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¶ËÃ¼¤Ê¿©À¸³è¤À¤¬¡¢¤ª¼ò¤ÏµÙ´ÎÆü¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Ä¤³¤¤¤°¤é¤¤³ú¤ó¤ÇÒòÓð¡£¤ªÊÆ¤Ï³°¿©»þ¤Î¤ß¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç·ò¹¯¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂÎÄ´¤Ï¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Ï¿²¤ì¤Ð²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼¾ÉÛÌô¤âÅÉ¤êÌô¤â»È¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆþÍáºÞ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¼é¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢¿´¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±Áë²ñ¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÆ±Áë²ñ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤Ë¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥ï¡¼¥×¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸µµ¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¸µµ¤¤ÏÅÁÀ÷¤¹¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¾Ð¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥¹¥Ù¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¦¥±¤Ê¤¯¤Æ¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿²¤Æ¡¢ÌÀÆü¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿¤é¤½¤ÎÂ³¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤À¤¤¤¿¤¤¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¯¤Æ¹Í¤¨¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤è¤¯Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡È°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡É¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î»×¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âËèÆü¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Õ¤¶¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â45Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤äÀèÇÚ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡È¤¿¤À¤ÎÊÑ¤Ê¿Í¡É¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÉ¾²Á¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡10Ç¯¸å¤Î2035Ç¯¤Ï75ºÐ¡£¥×¥íÌîµå¡¦ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î»³ÅÄ¤Ï¡¢2035Ç¯¤´¤í¤Ë´°À®Í½Äê¤Î¿·µå¾ì¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¾²¬¹ä¤µ¤ó¤«¤é¡Ø10Ç¯¸å¤ÏËÍ¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤Ë¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£75ºÐ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡½÷À·Ý¿Í¤ÎÁðÊ¬¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê75ºÐ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£10Ç¯¸å¡¢ÌÌÇò¤¤¥·¥Ë¥¢¤Î¤ª¼êËÜ¤ò»³ÅÄ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿³ÀÆâ ±É¡Ê¤«¤¤¦¤Á¡¦¤µ¤«¤¨¡Ë¡¡IT´ë¶È¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ '02Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£½÷À»ï¡¢·ÐºÑ»ï¡¢´ë¶È»ï¡¢½ñÀÒ¡¢WEB¤ÈÉý¹¤¤ÇÞÂÎ¤Ç¡¢´ë²è¡¢ÊÔ½¸¡¢¼èºà¡¢¼¹É®¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£