この可愛さが110円、、！？【セリア】ガバッと買いたい♡「SWIMMERグッズ」

どこか懐かしさを感じるデザインが可愛い【SWIMMER（スイマー）】。そんなSWIMMERのグッズが、【セリア】で販売中！ 淡いカラーやメルヘンなモチーフで、大人女子の心をくすぐるものばかり。今回は、思わずまとめ買いしてしまいそうな、110円（税込）で手に入るSWIMMERグッズをピックアップしてご紹介します。

推しのバッジもくまさんで可愛く

【セリア】「缶バッジカバー Funny」\110（税込）

くまさんの両手でバッジを持つ姿がキュートな缶バッジカバー。裏面には穴が開いていて、安全ピンを通せる仕様になっています。ゴールドの金具部分は取り外し可能なので、キーホルダーとしてバッグに付けたり、安全ピンで洋服やポーチに付けたりとアレンジ自在。推しのバッジをかわいくデコレーションできるうえ、傷や汚れから守るカバーとしても重宝しそうです。

お菓子みたいなカラフルキーホルダー

【セリア】「シャカシャカキーホルダー」\110（税込）

お菓子のパッケージのようなデザインが目を引くキーホルダー。中にはカラフルなハート型のチップが入っていて、動くたびにシャカシャカ揺れるのも可愛らしいポイント。うさぎが描かれたクリア素材のパッケージも、見ているだけで気分がハッピーになりそうなデザインです。ボールチェーンなので、バッグの持ち手やジッパー部分など様々なところに付けやすそう。

ポップな柄とリボンがキュートな巾着

【セリア】「巾着 Funny」\110（税込）

メルヘンな世界観をぎゅっと詰め込んだ巾着。ポニーに乗ったくまとうさぎや、背景に散りばめられた星が可愛らしいデザインです。紐がリボンになっているのもポイント。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、サイズは約16㎝ × 21cmと小物を入れるのにちょうどいい大きさ。同じ形でデザイン違いのものもあるので、まとめ買いして用途別に使い分けても良さそうです。

甘くて優しい雰囲気の舟形ポーチ

【セリア】「フナガタポーチ Sweets」\110（税込）

柔らかな色合いとスイーツ柄が可愛い舟形のポーチ。SWIMMERらしい乙女の雰囲気がたっぷりで、甘めのデザインが好みの人にはたまらない、ふんわりと優しげな印象です。レポーターとも*さんによると、約19㎝ × 10cmの大きさでマチも約4cmあるとのことで、コスメや小物を入れるのにぴったりかも。大きすぎないサイズ感で、バッグの中をすっきり整理したいときにもちょうど良さそう。

