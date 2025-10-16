Xで2025年10月16日、アイドルデュオ・DOMOTOの堂本光一さんの「結婚」をめぐるワードが続々とトレンド入りしている。

「堂本光一が結婚！！！？？？ マジ！！？？」

16日昼頃から、「堂本光一結婚」「光一くん結婚」といったワードが突如Xトレンドに浮上した。

16日14時30分時点で堂本さん本人からの発信はなく、トレンド入りの発端となったのは女性セブンによる「【独占】堂本光一が結婚を決意か"お相手"の佐藤めぐみは『芸能界を引退へ』930日に事務所退所、インスタも削除していた」との報道とみられる。

記事では、お相手は23年に堂本さんとの熱愛が報じられた俳優の佐藤さんだと説明。佐藤さんが契約満了に伴い、25年9月30日付で27年間所属していたスターダストプロモーションを退所したことと、15日までにインスタグラムを削除したことを挙げ、結婚のための準備を整えているのではないかと伝えた。

芸能関係者の証言として、佐藤さんは今後芸能界を完全引退する予定ではないかともしている。

公式発表はないものの、SNSでは「光一くん結婚とか出てるけど、まだ、ご本人同士や公式からの発表では無いので、真偽不明ですが勝手につぶやきます！ ご結婚おめでとうございます！」「キンキの堂本光一が結婚！！！？？？ マジ！！？？ おめでとうございます！！！！」など、驚きと祝福の声が相次いだ。

また、「え、光一くん結婚！！ おめでたいけど、子供の頃一番好きな芸能人だったから、初恋みたいなものでぷちショックだわ でも10年も付き合ってるなんてとても誠実で素敵...」「純粋にすごくおめでとうの気持ちと、寂しいなの気持ちと、ずっと王子様してきてくれてありがとうの気持ち。光一くんだーいすき」など早くも"光一ロス"を嘆くファンの声もある。