体をゆすっても起きない猫ちゃんにドキッとすると注目が集まっています。話題の動画の再生回数は267万回を超え「一瞬泣く系かと思ったよー！爆笑系でよかった」「素早く反応してる所めっちゃ笑っちゃったよ」「声出して笑ってしまった。無事でよかった」といったコメントが集まっています。

【動画：名前を呼んでも、体をゆすっても『全然起きなかった猫』が次の瞬間…】

え？大丈夫！？

Instagramアカウント「めいまっくもか」に投稿されたのは、飼い主さんを心配させちゃう猫ちゃん。横になっているのはミルクんちゃんです。飼い主さんが名前を呼んだり、体をポンポンと叩いたりしてますがミルクんちゃんは起きません。

飼い主さんが「大丈夫？」とさらに声をかけます。体調が悪いのか心配になってきます。しかし、飼い主さんがおやつの名前を言うと、ミルクんちゃんが目をぱっちり開けて顔をあげたそうです。狸寝入りをして見ている人たちをびっくりさせるミルクんちゃんでした。

信頼の証？

ミルクんちゃんは、飼い主さんがベッドを粘着クリーナーで掃除していても動じず寝たふりをしているそうです。ベッドの定位置で横になるミルクんちゃんの背中に粘着クリーナーが当たっても起きないのだそう。飼い主さんを信頼しているから、動かないのかもしれませんね。

とてもやさしい猫ちゃん

狸寝入りをするミルクんちゃんですが、とてもやさしい性格なのだそう。特に弟猫のクロちゃんのことは赤ちゃんのときから大好きで、いつもそばにいたため、寝不足になってしまったこともあるそうです。堂々としていて愛情深い、とても魅力的なミルクんちゃんでした。

投稿には「起こされても起きないぐらいぐっすり寝てんのかと思ったらシカトしてて草」「なにかあったのか？と思いきや、オチに爆笑して何度も見ちゃいました」「この表情が見たくて、また見ちゃった」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「めいまっくもか」では、ミルクんちゃんとたくさんの同居猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

