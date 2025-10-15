この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「電子マネーへのチャージで合計65,000ポイント当たるかもしれないのでやった方がいい」と題した動画が公開され、ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが最新の電子マネー＆クレジットカードキャンペーンを徹底解説した。

10月15日公開の動画で鬼丸さんは、まず「イオンペイワオンのチャージキャンペーン」について「当たればでかい、5万ポイント！しかも19日までに1万円以上チャージしないとチャンスがなくなる」と早期のアクションを強く推奨。「イオングループ以外にも使える店舗が増えてきているので、積極的に参加すべし」と独自の見解も披露した。

続いて、明日16日から紙アップデートされる三菱UFJカードのポイント還元規約の緩和も鬼丸さんは「今までの1000円単位・店舗別集計が廃止され、コンビニでコーヒー1杯でも7%から20%の還元対象になる」と歓迎。「一気にこの三菱UFJカードの価値がぐんと上がった感じがする」と語り、「これからカードを作るならポイントサイト経由で申請するとさらにお得」と“ポイ活流”の必勝法も伝授した。

そのほか、「イコカのキャンペーンで最大1.5万ポイントが50名に当たる」「ワンバンク初回チャージでの現金還元・レシート登録の手軽さ」「OKEJの口座開設で確実にもらえるAmazonギフト券」など、数多くのキャンペーンを具体的な参加方法や注意点とともに案内。「キャンペーンのURLは動画概要欄にも全部載せてあるので、ご自身で詳細を確認してお得を逃さずに！」とユーザーへの配慮も忘れなかった。

締めくくりでは、「今回は抽選系が多かったですが、OKEJのように“確実にもらえる案件”もあるので組み合わせて取り組むべし。分からないことは動画コメント欄で何でも質問してください！」と、視聴者との交流も呼びかけ動画を結んだ。

