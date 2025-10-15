今夜は西日本の太平洋側で、明日16日は九州から東北にかけての広い範囲で局地的な激しい雨や雷雨の恐れ。明日16日は、低気圧が近づく北陸や東北付近で雨量が増える見込み。雨が降る度に気温が下がりやすい季節。明日16日は北陸や東北で気温降下、関東も肌寒さが続く見込み。

明日16日にかけて強雨や雷雨 激しい雨や落雷・突風にも注意

明日16日(木)にかけて、日本付近を前線が北へ上がったり、南へ下がったりする見込みで、広い範囲で本降りの雨になるでしょう。





今日15日(水)夜は西日本を前線が次第に北上する見込みで、九州から東海にかけては、太平洋側から局地的に雨が強まるでしょう。今夜から明日16日(木)明け方にかけては、西日本の太平洋側で局地的に雨量が増える見込みで、宮崎県や高知県、和歌山県で警報級の大雨となる可能性があります。宮崎県南部の山沿いでは特に大雨に注意してください。また、関東も大気の状態が不安定で、午後6時30分現在、東京都心など関東南部で局地的に雨が強まっています。首都圏は今夜にかけて雨が降りやすいでしょう。帰宅時間は冷たい雨で体を冷やさないようにご注意ください。明日16日(木)朝には、日本海にのびる前線上に低気圧が発生し、北陸や東北付近を通過します。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。中でも北陸や東北では雨雲が発達しやすく、雨量が増える見込みです。明日16日(木)は、九州北部や中国、近畿は朝から昼前には広く雨雲がかかり、昼前後を中心に激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。東海や北陸、東北は昼前には雨で、雷を伴った激しい雨や落雷、竜巻などの突風が吹く恐れがあります。雷の鳴る音が聞こえたら、早めに安全な建物に移動しましょう。関東は明日16日は昼前から再び雨が降りやすく、午後は局地的にザっと雨が強まりそうです。雨が降っていなくても、雨具を準備してお出かけください。また、明日は島根県、鳥取県、広島県、京都府、滋賀県、大阪府、和歌山県、石川県、富山県、新潟県、宮崎県では警報級の大雨となる可能性が「中」程度あります。雨の降り方に十分ご注意ください。

18日から19日に再び雨 雨をきっかけに季節が急加速

17日(金)は天気は回復し、いったん広く晴れるでしょう。その後は早くも18日(土)には次の低気圧がサハリン付近で発達し、寒冷前線が北日本から西日本を南下する見込みです。



北海道や東北を中心に雨風ともに強まるでしょう。前線に近い北陸や東北の日本海側は、局地的には激しい雨や落雷、竜巻などの激しい突風の恐れがあります。また、太平洋側も一時的に雨が強まったり、雷雨になる所があるでしょう。週末のイベントなどは天気の急変に注意をしてください。



寒冷前線の南下後、19日(日)は北日本から季節がぐっと前進します。来週は東日本や西日本も一気に秋が深まりそうです。



20日(月)の最高気温は札幌で10℃、東京は18℃の予想で、11月並みの気温となるでしょう。大阪も21日(火)は20℃どまりで、11月上旬並みです。最低気温も一段と下がりやすくなりますので、週末のうちに暖かい毛布など準備をしておくと良いでしょう。



なお、19日(日)から20日(月)にかけては、寒気の南下に伴って、北海道では山間部を中心に雪が降りそうです。峠道では積雪になる所もあり、夜間は平地でも雪に変わる所があるでしょう。峠越えのドライバーは冬用のタイヤを装備するようにしましょう。