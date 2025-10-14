魅力的なキャラクターが織りなすドラマチックな物語！aNCHOR 美少女×カードバトルRPG『Destiny Code (デスティニー・コード)』

株式会社aNCHORは、Project.L.Aが開発を手掛ける美少女×カードバトルRPG『Destiny Code (デスティニー・コード)』の無料体験版『Destiny Code Demo』のアップデート版となる「Demo ver 1.5」を、2025年10月13日(月)にSteamにて公開しました。

また、同タイトルは10月13日〜10月20日(PT)に開催される「Steam Nextフェス：2025年10月エディション」に出展中です！

aNCHOR 美少女×カードバトルRPG『Destiny Code (デスティニー・コード)』

ジャンル：美少女×カードバトルRPG

プラットフォーム：PC(Steam／Epic Games)

開発元：Project.L.A

販売元：aNCHOR

早期アクセス開始予定日：2025年10月

『Destiny Code』は、aNCHORのインディーゲームパブリッシング第一弾となる、インディーゲームチームProject.L.Aによる美少女×カードバトルRPG。

戦略性のあるカードバトルと、魅力的なキャラクターが織りなすドラマチックな物語が特徴です。

【ストーリー】

かわいい美少女キャラたちと過ごす学園生活！

『先史文明中央情報管理局』のエージェントとして、下部組織の教務機関、通称『アカデミー』に潜り込むことになった元少年傭兵の「ハルト・グランセル」。

「ハルト」はワケあり少女達の指導と共に、管理局からの任務にあたることとなります。

そしてある日訪れた新たな任務──『グリムフォージ』の発見と回収。

それは巨大な陰謀の始まりでもありました。

無料体験版『Destiny Code Demo』(Demo ver 1.5)

2025年10月13日に公開されたアップデート版「Demo ver 1.5」は、冒頭のメインストーリーと体験版専用バトルがプレイできる特別バージョンです。

メインストーリーのチャプター1終了後には、難易度が選択できる「体験版専用バトル」や、一部の「プレミアムイベント」をプレイ可能。

体験版専用バトルでは、新キャラクターの「ジュリエッタ」をはじめ、「セレーネ」「サキ」を含む全ての実装済みキャラクターが使用できます。

今後の体験版アップデートでは、製品版へのセーブデータ引き継ぎ機能や、メインストーリー・カード枚数の追加なども予定されています。

※現在のバージョンのセーブデータは引き継げませんのでご注意ください

「Steam Nextフェス：2025年10月エディション」出展

開催期間：2025年10月13日〜10月20日 午前10時 (PT)

『Destiny Code』は、Steamで開催中のインディーゲームの祭典「Steam Nextフェス」に出展しています。

期間中はアップデートされた体験版をプレイできます。

戦略的なカードバトルと、魅力的な美少女キャラクターたちが紡ぐ重厚なストーリーが楽しめる『Destiny Code』。

アップデートされた体験版で、その世界観を一足先に体験できます。

aNCHORの美少女×カードバトルRPG『Destiny Code』の紹介でした。

