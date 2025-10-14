インターネット怪談からデイサービス傾聴まで、「民俗学」が多様化…柳田国男の生誕から１５０年

「日本民俗学の父」と呼ばれる柳田国男（１８７５〜１９６２年）が生誕し、今年で１５０年を迎えた。

柳田が各地の昔話や習俗を調査し、基礎を築いた民俗学の手法は近年、介護など現代の問題を考える上でも注目されている。研究成果をインターネットで積極的に発信する若手もいて、現代の民俗学は多様な展開を見せる。

妖怪話創作の世界に影響

柳田国男は地方に根付く民間伝承に関心を持ち、収集と研究に力を注いだ。代表的成果が現在の岩手県遠野市に残る昔話を聞き書きした「遠野物語」だ。

出身地の兵庫県福崎町に隣接する姫路市の県立歴史博物館では９月２０日、柳田の著作に登場する妖怪などの描かれ方を論じるシンポジウムが開かれた。講演した石井正己・東京学芸大名誉教授は「遠野物語に登場する妖怪や山の神、幽霊などの記述の前提に、柳田国男の幼少の頃からの『神隠し』への関心があった」と指摘した。

柳田が著した「妖怪名彙（めいい）」などに影響を受けた漫画家・水木しげるが妖怪ブームの火付け役となった。小説家の峰守ひろかずさん（４４）は「創作の世界でも後世に与えた影響は大きい」と強調。一方、明治大正期の日本の文化や感覚を論じた「明治大正史 世相篇（へん）」など多岐にわたる仕事を踏まえ、「柳田を『妖怪の人』扱いしすぎるのはもったいない」と問題提起した。

関西学院大の島村恭則教授（現代民俗学）は「自分が生きている『現在』が、どのような過程を経て生まれたものなのか、歴史と照らし合わせながら分析することが民俗学の醍醐味（だいごみ）だ」と強調する。

現代では都市伝説やインターネット怪談など、民俗学が扱うテーマも広がっている。

静岡県沼津市のデイサービスで管理者として働く六車由実さん（５５）は「介護民俗学」を提唱する。高齢者の話に耳を傾ける機会の多い介護現場は「民俗学の宝庫」だ。「利用者への聞き書きを通じて昔の仕事や暮らしなど貴重な経験を教わることで、介護を支援する側、される側という関係が変わり、生きる希望を持つことにもつながっている」と可能性を語る。

静岡大の辻本侑生講師（民俗学）によると、米国の人種差別に対抗する「ブラック・ライブズ・マター」運動を契機に、近年は生きづらさを抱える「マイノリティー」を対象とした民俗学が国際的な潮流となっている。性的マイノリティー（ＬＧＢＴＱ＋）に関する研究も盛んで、「祭りの研究でも、トランスジェンダーなどを含めた多様な視点が求められている」と話す。

鬼が跋扈（ばっこ）する設定の大正時代を舞台にした「鬼滅（きめつ）の刃（やいば）」の映画の大ヒットなども影響し、民俗学への一般の関心も高まりを見せる。書店では柳田関連の学術書に加え、「現代民俗学入門」といった入門書も多く並ぶ。

インターネットで研究成果を発信する愛好家もいる。黒川晝車（ひるま）さん（２７）はＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ゆる民俗学ラジオ」を企画。筑波大で民俗学を専攻した経験を生かし、「出生率をガタ落ちさせる迷信『丙午（ひのえうま）』とは何か？」「眠る時に羊を数えるのはなぜか」といった素朴な疑問を解き明かす。気合を入れる時に柏手（かしわで）を打つなどの「マイルール」を「個人宗教」と称して視聴者から募り、伝統的な俗信との関わりを考察する企画も人気だ。

民俗学は元々、大学・博物館などの研究者だけでなく、在野で研究する人々が主要な担い手となってきた点に特徴がある。黒川さんは「ＳＮＳを通じて今は誰もが民俗学の担い手になれる時代。多様な事例を集めて研究する民俗学の伝統は、ネット時代の現代にも有効だと感じている」と話している。