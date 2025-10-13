自民党・青山繁晴参院議員が１３日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」に出演。番組では公明党が自民党に連立離脱を通告し、国会首相指名選挙の見通しが立たない情勢を特集した。

青山氏は自民総裁選前から高市早苗氏支持を打ち出してきた。

番組では首相指名に向けて各党の思惑が絡まりあっているが、自民党１９６議席の結束は一枚岩かと聞かれると「大丈夫と言い切れないと思います」と返した。

「著名な議員が、高市新総裁に退いてもらって、総裁選やり直すべきだってことまでおっしゃっている人がいます」と明かし、スタジオに「ええっ！」「また！？」と声が上がった。

「まだ総裁選の争いを引きずってんだなと、僕は呆れたんですけど」と語った。

有力政党だけでなく、最後はわずかな票が勝敗を決する可能性もあるとし、有志・改革の会なども重要と指摘。「大政党だけじゃなくて、少数政党も入れておいて、自由民主党の中の造反票をあらかじめカウントしないといけないというのが、いまの状況です」と語った。