福岡県須恵町の町立中学校で補助教員として勤務する66歳の男が、採用時に偽造された教員免許の写しを提示したとして13日、逮捕されました。男は「間違いありません」と容疑を認めています。FBSが調べたところ逮捕された男は、教員免許を巡ってこれまでに何度も逮捕されていたことが明らかになりました。なぜ不正は見抜かれなかったのでしょうか。

きっかけは保護者からの相談

須恵町教育委員会によりますと、近藤容疑者はことし4月に会計年度任用職員として採用され、町立中学校で働き始めましたが。



『掃除している姿がエロいね』



女子生徒に対する性的な発言があったと聞いた保護者がインターネットで近藤容疑者の名前を調べ、同姓同名の人物が「全国各地で教員免許の偽造などを繰り返している」とする情報を見つけたのです。

『先生は教員免許を持っていないのではないか』



保護者から連絡を受けた町教委が聞き取りを行ったところ、近藤容疑者は「教員免許の原本は持っていない」と話したといいます。町教委は警察に相談し、捜査が進められていました。

繰り返していた“ニセ教員免許”の提出

逮捕前、FBSは近藤容疑者に取材を試みましたが、一切応じなかった近藤容疑者。FBSが調べたところ、近藤容疑者は教員免許が失効していることを隠し、埼玉県の中学校で臨時教員として勤務したとして2013年に逮捕されたほか、福岡県飯塚市や宮崎県で偽造した教員免許を提示したとして、繰り返し逮捕されています。



また、今勤務している中学校では、生徒たちの間で近藤容疑者の不適切な指導が噂になっていたといいます。

■授業を受けていた生徒

「体触ったりとか。そういう、やばい先生みたいな（噂になっていた）。背中とか頭とか（触っていた）。（実際に自分も）問題が解けてよくできたねみたいな感じで、背中を触られました。」



子どもたちが学校で感じでいた不安感。

なぜ“ニセ教員免許”で採用？

町教委は、提出された“ニセ免許”の写しを基に採用を決めていました。ただ、警察が調べたところ、写しには別の教員の免許状番号が記載されていたといいます。



町教委の対応に保護者からは疑問の声が上がっています。

■生徒の保護者

「名前など調べると、過去の事件というか逮捕歴もあるような人みたいなので。なんで何回も同じような、偽造免許で採用というのがまかり通ってきたのかなと。学校に対してというか、 須恵町教育委員会に対して憤りもありますね。」



町教委が“ニセの教員免許”に気付かなかった理由について、教員免許の制度に詳しい岩田康之教授は教育界の人手不足が原因ではないかと指摘します。

■東京学芸大学・岩田康之 教授

「今の教育界は人手不足だということもあるので、市町村レベルの教育委員会だと補助教員などを採用するときに、その確認の手間というのを十分に取らないところがあるのは想像できます。」



また、提示された教員免許が本物か偽造か見抜く難しさもあるといいます。



■岩田教授

「都道府県で書式が違うし、時代によっても書式が違っています。その間に名字が変わったりする人も相当数いると思いますので、追いかけて把握するのが運転免許に比べると、かなりややこしい状況になっている。発行履歴をきちんと照合すればいいので、その手間を各教育委員会が惜しまないで丁寧にやること。」



逮捕を受け、町教委は「任用時のチェックが甘かったことが原因。二度とこのようなことが起こらないよう、任用時のチェック体制を見直す」としています。



子どもたちが安心して学校に通えるように。町教委には、不正を見抜く慎重かつ適正な対応が求められます。