長年、“物価の優等生”と言われていた、たまご価格の高止まりが続く中、中東情勢の影響が追い打ちをかけています。 福岡県柳川市の郷土料理「柳川鍋」。ドジョウをゴボウや豆腐と一緒に煮込み、たまごでとじたもので、暑い夏を元気に過ごすための料理とされています。■中村安里記者「いただきます。だしをしっかり吸ったドジョウがふわふわですし、ゴボウもシャキッとした食感が残っていて、おいしいです。たまごがあること