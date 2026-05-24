赤色灯福岡県警粕屋署は24日、親族男性（88）の自宅に侵入し、高級腕時計を盗んだとして、住居侵入と窃盗の疑いで福岡県宇美町の元プロサッカー選手山之内優貴容疑者（31）を逮捕した。「売ってボートレースに使うために盗んだ」と容疑を認めている。逮捕容疑は4月14日午前8時55分ごろから午前10時20分までの間に、宇美町の男性宅から腕時計1個（時価320万円相当）を盗んだ疑い。署によると、男性と別の親族が自宅にいたとこ