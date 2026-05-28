福岡県警本部福岡県警は28日、中学3年だった女子生徒に売春をあっせんしたとして、児童福祉法違反（淫行させる行為）などの疑いで特定危険指定暴力団工藤会系組員の寺脇仁容疑者（22）＝福岡市＝ら3人を27日に逮捕したと発表した。1月には、この生徒を交流サイト（SNS）で勧誘して売春をさせたとして、いずれも19歳の6人を同容疑などで逮捕しており、今回の3人が6人の指示役とみている。逮捕容疑は、昨年9月、北九州市内のホ