2026年もモスバーガーから夏向けのひんやりスイーツが登場！2026年5月20日から発売されたのは「アイスわらび餅」なる商品ですっ。これはアイスなの、それともわらび餅なの……!?井村屋との初の共同開発商品となる和スイーツ、さっそく買っていただいてみました♪【わらび餅をアレンジした新スイーツ】井村屋というと肉まんのイメージが強い人もいるかもしれませんが、「あずきバー」や「やわもちアイス」といったアイス類、さら