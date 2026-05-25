福岡県田川市の村上卓哉市長（55）は25日、市設置の第三者委員会から女性職員へのセクハラを認定されたことを受け、市議会の陸田孝則議長に辞職届を提出した。22日の記者会見で、市政の混乱を招いたとして謝罪し、31日付で辞職する意向を示していた。市議会は近く臨時本会議を開き、辞職に同意するかどうかを採決する。村上氏は昨年2月、女性職員と不倫したとする週刊誌の報道を大筋で認めて謝罪。同意を強いられたとの女性側