あなたの“恋愛依存度”は？ 心理テストでわかる“○○○○度”4選

自分で思い込んでいるだけかもしれない様々なパーソナリティの、“実は”の部分を浮き彫りにする心理テスト。自己理解を深めて、日々に活かせるかも。人気キャラクターシリーズ、「お文具といっしょ」が導いてくれます。

What’s？ お文具といっしょ

疲れたこころをほんのり満たしてくれる、6人の日常を描いたキャラクターシリーズ。著者はお文具。SNSのイラストで人気に火がつき、書籍も複数発売中。最新刊は、コミックス『お文具といっしょ その11』（講談社）。お文具最新情報は、お文具【グッズ公式】（@obungupr）をチェック。©お文具/講談社

あなたの“実は”を引き出す、○○○○度診断

あなたの恋愛依存度は？

Q. あなたは電車に乗っています。途中の駅で人がワッと乗り込んできて、ある人物があなたの前に。咄嗟に立ち上がり、あなたは席を譲ります。相手はいったいどんな人だった？

A老婦人、B赤ちゃんを抱っこしたお母さん、C足にギプスを着けた人、D山のような荷物を持った人

Aを選んだあなたは…恋愛依存度0％

老婦人は悟りの象徴。これを選んだあなたは落ち着いていて自立心の強いタイプ。恋愛を否定するわけではないけれど、恋はあくまでも人生の一部であり、全てではないというのがあなたの考え。仕事や趣味など、自分の芯になるものを持っているのも強み。

Bを選んだあなたは…恋愛依存度40％

赤ちゃんは安心の象徴。これを選んだあなたは親しみやすくあったかい雰囲気の持ち主。恋人とイチャイチャするのは嫌いじゃないけど、ドラマティックな恋愛で心を乱されるのはノーサンキュー。恋のときめきより、穏やかな暮らしをキープすることが重要なのです。

Cを選んだあなたは…恋愛依存度100％

怪我はアクシデントの象徴。これを選んだあなたは笑顔の奥に情熱の炎を宿しているタイプ。恋は人生のステージと捉え、身も心も燃やし尽くす一世一代のときめきを求めます。恋をしていないとなんだか物足りなくて、人生損している感覚になることも。

Dを選んだあなたは…恋愛依存度70％

荷物はストレスの象徴。これを選んだあなたは感受性豊かで繊細なタイプ。そのため人生の重荷を半分持ってくれる相手を潜在的に求めます。恋愛依存度はやや高いほうですが、大事なのはセクシュアルな満足度より精神的充足。親友の存在が恋人に勝るケースも。

あなたのマニアック度は？

Q. 次の連休、あなたが行ってみたいのはどこ？

A海、B近場のビュースポット、Cテーマパーク、Dイベント展示

Aを選んだあなたは…マニアック度 0％

どこまでも広がる海を選んだあなたは物事にこだわりを持たないタイプ。ひとつのことに没頭するより、常に心と感性をフリーな状態にしておきたいのです。そんな生き方が、周りからはかえって貴重な存在に見えるフシも!?

Bを選んだあなたは…マニアック度 40％

近場への外出を選んだあなたは趣味より実務を優先するタイプ。興味を覚えたらそれなりに研究しますが、ある一定のラインにたどり着くと次へと向かう切り替えの早さも。それを生活に必要とみなすかどうかがマニア化する鍵に。

Cを選んだあなたは…マニアック度 70％

いろんな攻略法がありそうなテーマパークを選んだあなたはそこそこマニアックなタイプ。いったんハマったら、関連情報の収集はもちろん、グッズを集めたくなる傾向も。好きなものに囲まれ、ルーティンを楽しみます。

Dを選んだあなたは…マニアック度 100％

ジャンルが限定されるイベント展示を選んだあなたは、相当こだわりの強いタイプ。気になるものはとことん深掘りし、沼にどっぷりハマり尽くします。つぎ込んだ時間とお金は宝物。マニアが高じてその道のプロになることも。

あなたのフェロモン度は？

Q. 今日のランチはハンバーグ弁当。さて、何から食べる？

Aハンバーグ、B付け合わせ野菜、Cライス、Dピクルス

Aを選んだあなたは…フェロモン度40％

主役であるハンバーグからいくあなたはお茶目でアクティブなタイプ。子供のような純粋さの持ち主で、みんなの妹（弟）的存在として愛されています。社会の“お約束”にあまり関心がなく、自分のタイミングを優先する傾向が。危なっかしい魅力で周囲を惹きつけます。

Bを選んだあなたは…フェロモン度0％

脇役である野菜から行くあなたは、慎重でバランスを大切にするタイプ。常に場の空気を読み、出すぎず引きすぎずの絶妙ポジをキープしている人です。強烈な吸引力はないけれど、常識的で礼節を心得た立ち居振る舞いでリスペクトされていそう。

Cを選んだあなたは…フェロモン度70％

いきなりライスからいくあなたは意外と注目度の高いタイプ。普段はお茶目で人懐っこいキャラなのですが、その奥に自分なりのこだわりが。意外なタイミングで想像のはるか上をいく行動に出て、周りを驚かせることも。「あの子は何か持ってる」と一目置かれていそう。

Dを選んだあなたは…フェロモン度100％

口直しであるピクルスからいくあなたは天性の人たらしタイプ。人を惹きつけて離さない不思議な魅力の持ち主。独特のオーラと感性があり、周りから何かとイジられることが多いのも特徴。次にどんなことをやってくれるだろうと、誰もがあなたに注目していそう。

あなたのカメレオン度は？

Q. 夢中で読んでいたミステリー小説、犯人はちょっと意外な人物でした。さて、いったい誰だったと思う？

A人気マジシャン、B若い保育士、C世界的アーティスト、D伝統工芸の職人

Aを選んだあなたは…カメレオン度 100％

あなたは頭の回転が速くてトーク上手なタイプ。もともと情報通で話題も豊富だし、場の空気を盛り上げるのも得意です。どんな職業・キャラ・事情の人が相手でも、地雷を巧みにかわしながらトークを回していくさまはさすが。八方美人と誤解されることがあるのはご愛嬌。

Bを選んだあなたは…カメレオン度 70％

あなたは情に厚く包容力のあるタイプ。こまやかに相手の事情や立場を読み取り、さりげなくサポートに回ることのできる人です。弱者に寄り添おうという気持ちがある一方で、有利な立場を利用して“上から”くる人は苦手。気をつけてはいるけれど、つい顔に出てしまうことも。

Cを選んだあなたは…カメレオン度 40％

あなたは感覚的で自分なりの美意識を持ったタイプ。相手の持つ雰囲気やトークセンスによって対応に力が入ることはありますが、職業や国籍、社会的立場などでリアクションを変えるのは好きではありません。あくまでも人対人として対峙するのが信条なのです。

Dを選んだあなたは…カメレオン度 0％

あなたは実直で一本筋の通ったタイプ。こまやかに空気を読んだり、相手の立場によって立ち回り方を変えるといった器用さはありません。言い換えれば、それだけ確固たる自分を持っているということ。結果的に周囲の信頼を勝ち得ているのかも。

心理テスト作成

阿雅佐

占星術師、心理テストクリエイター。テレビ、雑誌、Webなど1万以上の心理テストコンテンツを作成している。『ちいかわ おとなの心理テスト なんか深いとこまで見抜かれちゃうやつ』（講談社）など著書多数。