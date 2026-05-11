＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】「可愛いが渋滞」宇良の新たな懸賞旗大相撲五月場所の二日目、土俵上で行われた人気力士による仕切り動作中、ある“可愛すぎる”光景にファンの注目が集中。ピンクのまわしがトレードマークの人気力士に贈られた懸賞旗に「かわいいが渋滞してる」「商品化したら売れる」など悶絶する声が相次いだ。注目を集めたのは、前頭十一枚目・宇良（木瀬）と前頭九枚目・錦富