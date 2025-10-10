¡ÚÃí°Õ¡Û¡ÖWindows 10¡×14Æü¤Ë¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¡¡ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¡¡¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ï
¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î°ì¤Ä¡¢Windows 10¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬10·î14Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ýー¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌç²È¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Ï¡¢Windows 10¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤Þ¤Ç¤¢¤È4Æü¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÄÌ¿®¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëOS¤Ï9·î»þÅÀ¤Ç¡¢Windows¤¬¤ª¤è¤½68.4¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½40¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ï¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»´Ö¶á¤ÎWindows 10¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢Windows 11¤Ø¤ÎÌµ½þ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¤¬Çã¤¤ÂØ¤¨¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó Ê¡²¬À¾Å¹¡¦ÇÈº¸´Ö Í³è½¤µ¤ó
¡Ö¤±¤µ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤Ç¤¢¤¹¤«¤é¤â¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥µ¥Ýー¥È¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Windows¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¾å¤Î¼åÅÀ¤ä·ç´Ù¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤ä¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥Ýー¥È´ü´ÖÃæ¤ÏÌµ½þ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ýー¥È´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³°Éô¤Î¹¶·â¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥¸¥ç¥ó³ÎÇ§ÊýË¡¤Ï
¾ðÊóµ»½Ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¢¥µ¥Ýー¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿Windows 10¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬¹©¶ÈÂç³Ø ¾ðÊó´ðÈ×¥»¥ó¥¿ー¡¦Æ£¸¶¾¼Æó ¾ðÊó´ë²è²ÝÄ¹
¡ÖÀ¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤â¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬º£¸åË¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏWindows 11¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Windows¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Æ£¸¶ ¾ðÊó´ë²è²ÝÄ¹
¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¸¡º÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡Øwinver¡Ù¤ÈÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¥¢¥×¥ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈWindows¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
Windows 10¤Î¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤Þ¤Ç¤¢¤È4Æü¡£ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÇ¿·¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£