この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

物件紹介で人気のYouTuber・ゆっくり不動産さんが、自身のチャンネルで「【変わった間取り】中層階なのに?!芝テラス系オープンキッチンな1Rを内見！」と題した動画を紹介。動画では、前回に続きデザイナーズマンションの新たな“ヤバい部屋”を内見し、「東京なのに中層階から緑と青空しか見えないなんて、天国に近いキッチンとでも表現したくなります」と独自の視点で語っている。



まず、玄関前から“いきなり芝生テラス”が登場。「これは熱いです」とテンション高く解説。しかも玄関は“スケスケ”で、室内や奥の窓からの景色まで全部見渡せる驚きの透明度。「玄関ドアを開ける前から、これほどに個性的な部屋が、かつてありましたでしょうか」と、その異常さ、ユニークさを強調した。



室内に入ると、玄関の先すぐにキッチンが現れる構造で、「デザイナーズ物件の定番ステンレスキッチンなのに4つ口コンロ。どやこの料理対応力」と設備推し。「空と緑しか見えない、癒し系の中層空間。天国系玄関キッチンテラスに一般常識を持ち込むのはナンセンス」と、既成概念を超える異空間ぶりを語った。



居室はL字型のフローリングエリアがたっぷり17畳。「巨大なソファーもテーブルもいかようにも配置できそうなので、家具レイアウトの妄想が楽しそう」「センスの良い方がセンスよく済む姿が容易に想像できます」と、インテリア妄想が加速するポイントもしっかり紹介する。



水回りは「やっぱり今回も安定のスケスケ水回りです」とコンセプトごと徹底しつつ、「通気や日当たり、メンテ状態も含めて良いからか嫌な感じが全くないです」と清潔感も強調。仕上げにバスルームからまさかの“回遊動線”を発見。「玄関なんじゃこりゃあ」と驚きを隠せない様子だった。



「これぞ本物のオープンキッチン。これまで見てきたキッチンの中でも、確実に上位に食い込む魅力がありました」とキッチン愛を熱く語るゆっくり不動産さん。最後は「個性的で魅力的な物件がいっぱいありすぎて、もう選びきれません」と締め、「次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに!」と動画を結んでいる。