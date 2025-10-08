カブス・今永昇太（32）が日本時間7日、敵地ミルウォーキーでブルワーズとの地区シリーズ第2戦に登板。今季、メジャー最高勝率.599の強敵相手にポストシーズン（PS）で初めて先発マウンドに立ったが、2回3分の2を2本塁打含む5安打4失点でKОされた。

カブスは一回、鈴木誠也（31）の3ランで先制しながら、直後に今永がボーンに3ランを浴びて試合は振り出しに。三回にはコントレラスに勝ち越しのソロ本塁打、イエリッチに右前打を許したところで降板した。試合は3ー7で落とし、2連敗。ブルワーズがリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。

前回2日のパドレスとのワイルドカードシリーズはブルペンデーの2番手で登板し、4回を1本塁打含む3安打2失点。1点を追う五回に主砲マチャドに2ランを浴びており、これでPSは2試合連続の被弾である。

ロングリリーフをこなしたパ軍戦から中4日の登板。チーム方針で変則的な起用法になったが、クレイグ・カウンセル監督はポストシーズンを前に「確実に計算できる投手からつぎ込むのが理想」と話し、今永を先発、リリーフでフル稼働させることを示唆した。

今季は5月上旬のブルワーズ戦で一塁ベースカバーに入った際、左大腿部を痛めて離脱したものの、メジャー移籍後は肩、肘に関しては故障知らず。DeNA時代の2020年にメスを入れた左肩も悲鳴を上げることなく、カブスのメディカルスタッフ、トレーナー陣からは、メジャーのエース級のノルマとされる、シーズン30試合登板は可能とのお墨付きを得ているという。

渡米1年目の昨季は29試合に登板。今季開幕前にカウンセル監督から「30試合が最低限のノルマ。彼が30試合登板できれば、チーム、本人とも結果がついてくる」とエース級の働きを求められた。

約1カ月半の離脱で25試合（9勝8敗、防御率3.73）の登板にとどまった。レギュラーシーズンは物足りなかっただけに、負ければ後がないポストシーズンでは馬車馬のように働かされそうだ。

そんな今永はこの短期決戦の活躍次第で「84億円」を手にする可能性があるという。いったいどいうことか。

