和食だけじゃない！洋風や韓国風で楽しむ「さんま」レシピ

洋風仕立てで楽しむさんまのアレンジレシピ

さんまのチーズ パン 粉焼き

パン粉の香ばしさとチーズの濃厚なコクが合わさり、洋風ならではの深い味わいに仕上がります。にんにくの香りが食欲をそそり、焼き込んだミニトマトの酸味が全体を整えてくれるのも魅力。





三枚におろしたさんまをマリネにし、ドライトマトとクリームチーズを添えた大人好みの一品。魚のコクに酸味が重なり、軽めの赤ワインにもよく合います。



少量のにんにくを加えることで、味わいがより深まりお酒との相性も抜群。マリネにすると新鮮さが際立ち、和食にはない魅力を感じさせてくれます。

トマトの旨味が溶け込んだソースに香ばしいさんまを合わせた、イタリアン仕立てのパスタ。にんにくと唐辛子の香りが広がり、シークワーサーを絞れば爽やかな酸味が加わります。



内臓をしっかり炒めることで臭みが消え、コクに変わるのもポイント。休日ランチや特別な日のディナーにぴったりの一皿です。

@cook.kzmtさんはこのレシピに出会って、秋刀魚の食べ方で一番好きになったそう♪ 秋刀魚が苦手という方もぜひ、試してみてくださいね。

「ラ プティット エピスリー」は、"本物の価値を求め続ける"南仏を代表するデザイナー ジャクリーヌ モラ ビトがプロデュースするオリーブオイルを始めとした調味料ブランド。 旬の素材の旨みを最大限に引き出す食材たちが揃います。



旬の秋刀魚の風味をしっかり生かしたいときは、「アーリオオーリオ」がおすすめ。

ラスティシというパスタは、S字の形状になっており、さらっとしたパスタソースでも、よく絡んでくれるので、秋刀魚の旨みを逃しません。



気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

秋刀魚のアーリオオーリオ｜ Instagram （@ la_petite_epicerie ）LA PETITE EPICERIE -ラ プティット エピスリー

韓国風の味付けで楽しむさんまのアレンジレシピ

さんまのコチュジャン焼き出典：https://www.instagram.com

料理家・ぐっち夫婦（@gucci_fuufu）による韓国風のアレンジレシピ。香ばしく焼いたさんまにコチュジャンだれを絡めれば、甘辛さの中にさんまの旨みがぎゅっと凝縮されます。



マルホン胡麻油の『圧搾純正胡麻油』はごま本来の旨みが生きる製法なので、香り豊かに仕上がります。炒りごまを散らすことで、香ばしさがいっそう引き立ち、見た目にも食欲をそそる一品に。短時間で完成するので、平日夜のメイン料理やビールのおともにも役立つ万能なおかずです。

さんまのコチュジャン焼き情報提供元：竹本油脂株式会社 さんまのキムチ煮出典：https://www.instagram.com

さんまとキムチ、舞茸を煮込んだ身体が温まる料理。鶏ガラスープの旨みにキムチの酸味と辛みが合わさり、脂ののったさんまをさっぱりと楽しめます。仕上げにきざみねぎを散らせば香りも豊かに。白ごはんはもちろん、焼酎やビールのおともにも最適です。



フライパンひとつで作れるので、平日の晩ごはんにも取り入れやすい韓国風メニューです。

さんまの新しいアレンジを楽しんで

さんまは和食の定番だけでなく、洋風や韓国風に仕立てることで新しい味わいを引き出せます。チーズやトマトを合わせればワインのお供に、ピリ辛の韓国風ならごはんやお酒がすすむおかずになります。季節のごちそう感もぐっと広がりますね。



塩焼きもおいしいですが、いろんな味わいで旬のさんまを楽しんでみませんか。