YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Çºî²È¤ÎRyota»á¤¬¡¢¡Ö¡Ú¤³¤³¤ËÃí°Õ¡ª¡Û¿Í¤ò°¦¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡¿¤¢¤Ê¤¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ryota»á¤¬¡È¿Í¤ò°¦¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¡É¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¡Ö°¦¤Ã¤ÆÃê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´Íý³Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¤´¤¤½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Ryota»á¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÆÃÄ§¤¬Â¿¤¤¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¸ÀÆ°¤ÎÂ¿¤µ¡×¤À¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¶¨Ä´À¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤ËÍ¥¤·¤µ¤ä¤¤¤¿¤ï¤ê¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÇÂ¾¼Ô¤Ø¤Î°¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤¯Æó¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤â¤é¤¦¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÍ¿¤¨¤ë¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í¤Ï°¦¾ðµ²²î¾õÂÖ¡£¤½¤ÎÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¤¬Â¾¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î·çÇ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁê¼ê¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¿´¤ÎÄÌ¤¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÀâ¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
»°¤ÄÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¸ÀÆ°¤ÎÂ¿¤µ¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï»Ò¶¡¤ÈÆ±¤¸¡£ËÜÇ½Åª¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¿Í¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤òº¤¤é¤»¤¿¤ê¡¢ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤Î³Ú¤·¤ß¤òÃ¥¤¦¡×¡Ö»î¤·¹ÔÆ°¡×¤Ê¤É·×7¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö»î¤·¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ê¹ÔÆ°¤äÌµÍý¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿®Íê¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢°¦¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖÂ«Çû¤ä»ÙÇÛ¹ÔÆ°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤·¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡Ö»ÙÇÛ¤ÏÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤òÊø¤¹¡£°¦¤¹¤ë´Ø·¸¤ÏËÜÍèÂÐÅù¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËRyota»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¼«¿È¤¬³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¤¤Þ¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤¹¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¤³¤Î¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¤Û¤ÜËèÆü17»þ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡ÚÇº¤ß¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¹Ö»Õ¶È¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¡¢Âç³Ø¤Ç²»³Ú¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤ä¿´Íý³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤¨¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£