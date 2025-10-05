³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª ¡Ú½µ´ÖÅ¸Ë¾¡Û―¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤Ç4Ëü7000±ß¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë
¡¡º£½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤Ø¤Î»×ÏÇ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥í¥ó¥°Í¥Àª¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£10·î4Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢15Æü¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î½éÆü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£½µ½é¤Ï¤³¤ì¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¥í¥ó¥°¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àè½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢½µÁ°È¾¤Ï¥·¥çー¥ÈÍ¥Àª¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¡¢2Æü¤Ë¤Ï4Ëü4370±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£²¼´üÆþ¤ê¤ËÈ¼¤¦µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë±×½Ð¤·¤Î±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤¬¤â¤¿¤é¤¹º®Íð¤ò·Ù²ü¤·¤¿¥·¥çー¥È¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢½µ¸åÈ¾¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ËÇã¤¤¤¬½¸Ãæ¤·¡¢½µËö3Æü¤Ï°ì»þ4Ëü5960±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï3Æü¤ÎÂçÉý¹â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü5290±ß¡Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¡¢+2¦Ò¡Ê4Ëü6530±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³«»Ï¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ4Ëü6000±ß¤Ë¾è¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü6220±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤â¤Î¤Î4Ëü6000±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç+1¦Ò¤Ï4Ëü5640±ß¡¢+2¦Ò¤¬4Ëü6720±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢+2¦Ò¤ò¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½µÂ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Àè½µ¤Ï+1¦Ò¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¤«¤é¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¡¢+2¦Ò¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¡£º£½µ¤Ï+1¦Ò¡Ê4Ëü5060±ß¡Ë¡¢+2¦Ò¡Ê4Ëü7030±ß¡ËÊÕ¤ê¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢4Ëü7000±ß¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ÆüÂ¤Ç+2¦Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥ªー¥Ðー¥·¥çー¥Èµ¤Ì£¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤Æ+3¦Ò¡Ê4Ëü7990±ß¡Ë¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£º£½µ¤Ï6Æü¤ËÆü¶ä»ÙÅ¹Ä¹²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢Æü¶äÃÏ°è·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¤µ¤¯¤é¥ê¥Ýー¥È¡Ë¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£8Æü¤Ë¤Ï¿¢ÅÄÏÂÃËÆü¶äÁíºÛ¤Î¹Ö±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íø¾å¤²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¸å¤º¤ì¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ë¤è¤ê9·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î¸øÉ½¤¬¸å¤º¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï±Æ¶Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ÊÄº¿¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤ËÊÆ·ÐºÑ³èÆ°¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï8Æü¤ËÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡ËµÄ»öÏ¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢9Æü¤Ë¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡ËµÄÄ¹¤ÎÈ¯¸Àµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íâ½µ¤Î13Æü¤ÏÆüËÜ¤¬¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¡×¤Î½ËÆü¤Ç3Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½µ¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢½µÁ°È¾¤Î¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ë»ý¤Á¹âÄ´À°¡¢¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤ÎÆ°¤¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Àè¹â´üÂÔ¤¬¶¯¤Þ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äAI´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÊª¿§¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¥çー¥È¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î4Ëü5500±ß¤«¤é4Ëü7000±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¡£4Ëü6000±ß½è¤ÇÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÆüÂ¤Î+2¦ÒÆÍÇË¤«¤é¡¢+3¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡3Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï¡¢16.65¡Ê2Æü¤Ï16.63¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£½µ´Ö¡Ê9·î26Æü¤Ï15.29¡Ë¤Ç¤â¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè½µ¤ÏÊÆADP¸ÛÍÑÅý·×¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆFRB¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ³ô¼çÆ³¤Î¾å¾º¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢VIX»Ø¿ô¤Ï5ÆüÂ³¿¡£Àè½µËö¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º¤Ç25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥È¥à·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤ò¤ä¤ä¿À·Ð¼Á¤Ë¤µ¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àè½µËö¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.64ÇÜ¡Ê2Æü¤Ï14.56ÇÜ¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£½µ´Ö¡Ê26Æü¤Ï14.28ÇÜ¡Ë¤ÇÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤·¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ·¿Í¥°Ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·îÈ¾¤Ð°ÊÍè¤Î¿å½à¤Ë¾å¾º¤·¡¢ºòÇ¯3·î¹âÃÍ¤Î14.84ÇÜ¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£½µÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ï+1¦Ò¤Ë±è¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½µ¸åÈ¾¤Î¾å¾º¤Ç+2¦Ò¡Ê14.69ÇÜ¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¡£6Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Íø¿©¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢NT¥í¥ó¥°¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
¡¡9·îÂè4½µ¡Ê9·î22Æü-26Æü¡Ë¤ÎÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç¤Ï2½µ¤Ö¤ê¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢Çä¤ê±Û¤·³Û¤Ï1Ãû2608²¯±ß¡Ê9·îÂè3½µ¤Ï2611²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸½Êª¤Ï5591²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡ÊÆ±2943²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤È3½µÏ¢Â³¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡£ÀèÊª¤Ï7016²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡ÊÆ±5555²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡Ë¤È3½µ¤Ö¤ê¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç1502²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤È2½µÏ¢Â³¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡£¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç927²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢13½µ¤Ö¤ê¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÍ×¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢6Æü¤Ë10·îÆü¶äÃÏ°è·ÐºÑÊó¹ð¡¦¤µ¤¯¤é¥ê¥Ýー¥È¡¢7Æü¤Ë8·îÁ´À¤ÂÓ²È·×Ä´ºº¡¢8·î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¡¢ÊÆ¹ñ8·îËÇ°×¼ý»Ù¡¢8Æü¤Ë¿¢ÅÄÏÂÃËÆü¶äÁíºÛ¤ÎÅÔÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é¡¢9·î·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÄ´ºº¡¢FOMCµÄ»öÏ¿¡Ê9·î16Æü¡¦17Æü³«ºÅÊ¬¡Ë¡¢9Æü¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹È¯¸À¡¢ÊÆ¹ñ8·î²·ÇäÇä¾å¹â¡¢10Æü¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥óSQ¡¢9·î¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á¡¢ÊÆ¹ñ10·î¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
――¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È――
¡üSQÃÍ
10·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39701.93¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2721.72
11·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39901.35¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2765.26
12·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39434.85¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2738.68
01·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39343.19¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2726.70
02·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39432.64¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2775.06
02·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39432.64¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2775.06
03·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡36483.79¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2684.98
04·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡32737.29¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2418.70
05·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡37572.13¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2733.00
06·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡38172.67¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2776.06
07·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡40004.61¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2830.46
08·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡41368.58¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3004.82
09·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡45016.28¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡3175.61
¢¡Æü·Ð225ÀèÊª¡ÊÆüÂ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÏÃÍ¡¡¡¡ ¹âÃÍ¡¡¡¡ °ÂÃÍ¡¡¡¡ À¶»»ÃÍ¡¡ Á°ÆüÈæ
25/12¡¡10·î03Æü¡¡ 45030¡¡¡¡45960¡¡¡¡44930¡¡¡¡45940¡¡¡¡+870
25/12¡¡10·î02Æü¡¡ 44410¡¡¡¡45200¡¡¡¡44370¡¡¡¡45070¡¡¡¡+530
25/12¡¡10·î01Æü¡¡ 44830¡¡¡¡44940¡¡¡¡44420¡¡¡¡44540¡¡¡¡-390
25/12¡¡09·î30Æü¡¡ 45080¡¡¡¡45280¡¡¡¡44780¡¡¡¡44930¡¡¡¡-200
25/12¡¡09·î29Æü¡¡ 45130¡¡¡¡45250¡¡¡¡44920¡¡¡¡45130¡¡¡¡+80
¡þTOPIXÀèÊª¡ÊÆüÂ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÏÃÍ¡¡¡¡¡¡¹âÃÍ¡¡¡¡¡¡°ÂÃÍ¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ¡¡¡¡Á°ÆüÈæ
25/12¡¡10·î03Æü¡¡ 3091.5¡¡¡¡3139.0¡¡¡¡3082.5¡¡¡¡3137.5¡¡¡¡+43.0
25/12¡¡10·î02Æü¡¡ 3085.0¡¡¡¡3110.5¡¡¡¡3074.5¡¡¡¡3094.5¡¡¡¡+4.5
25/12¡¡10·î01Æü¡¡ 3128.5¡¡¡¡3132.0¡¡¡¡3084.5¡¡¡¡3090.0¡¡¡¡-47.0
25/12¡¡09·î30Æü¡¡ 3137.0¡¡¡¡3152.0¡¡¡¡3118.0¡¡¡¡3137.0¡¡¡¡-3.0
25/12¡¡09·î29Æü¡¡ 3159.5¡¡¡¡3167.5¡¡¡¡3132.5¡¡¡¡3140.0¡¡¡¡-13.0
¡ü¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡±ß·ú¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ¡¡ Á°ÆüÂçºåÈæ
10·î03Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡46025¡¡+85
10·î02Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡45095¡¡+25
10·î01Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡44825¡¡+285
09·î30Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡44855¡¡-75
09·î29Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡45170¡¡+40
¢¨Á°ÆüÈæ¤ÏÂçºå¼è°ú½ê½ªÃÍÈæ
¢¢ºÛÄê¼è°ú¤Ë·¸¤ë¸½Êª¥Ý¥¸¥·¥ç¥óºÛÄê»Ä¡Ê¶â³Û¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡Çä¤ê¡¡¡¡¡¡Á°½µËöÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µËöÈæ
09·î26Æü¡¡¡¡¡¡ 1542²¯±ß¡¡ +599²¯±ß¡¡¡¡2Ãû5880²¯±ß¡¡¡¡+1936²¯±ß
09·î19Æü¡¡¡¡¡¡¡¡942²¯±ß¡¡ +211²¯±ß¡¡¡¡2Ãû3944²¯±ß¡¡¡¡+2765²¯±ß
09·î12Æü¡¡¡¡¡¡¡¡731²¯±ß¡¡-3021²¯±ß¡¡¡¡2Ãû1178²¯±ß¡¡¡¡-239²¯±ß
09·î05Æü¡¡¡¡¡¡ 3753²¯±ß¡¡+3230²¯±ß¡¡¡¡2Ãû1417²¯±ß¡¡¡¡-96²¯±ß
08·î29Æü¡¡¡¡¡¡¡¡523²¯±ß¡¡ +228²¯±ß¡¡¡¡2Ãû1513²¯±ß¡¡¡¡+238²¯±ß
08·î22Æü¡¡¡¡¡¡¡¡294²¯±ß¡¡ -596²¯±ß¡¡¡¡2Ãû1275²¯±ß¡¡¡¡-2²¯±ß
08·î15Æü¡¡¡¡¡¡¡¡891²¯±ß¡¡ -293²¯±ß¡¡¡¡2Ãû1277²¯±ß¡¡¡¡+3618²¯±ß
¢¢ºÛÄê¼è°ú¤Ë·¸¤ë¸½Êª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê³ô¿ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çä¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á°ÆüÈæ¡¡¡¡Çã¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°ÆüÈæ
10·î01Æü¡¡¡¡¡¡ 4612Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-285Ëü³ô¡¡ 10²¯2329Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-4580Ëü³ô
09·î30Æü¡¡¡¡¡¡ 4897Ëü³ô¡¡¡¡ +1192Ëü³ô¡¡ 10²¯6909Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-2778Ëü³ô
09·î29Æü¡¡¡¡¡¡ 3705Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+0.9Ëü³ô¡¡ 10²¯9688Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-468Ëü³ô
09·î26Æü¡¡¡¡¡¡ 3704Ëü³ô¡¡¡¡ +1867Ëü³ô¡¡ 11²¯0156Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+6476Ëü³ô
09·î25Æü¡¡¡¡¡¡ 1837Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+413Ëü³ô¡¡ 10²¯3680Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+2951Ëü³ô
09·î24Æü¡¡¡¡¡¡ 1423Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-884Ëü³ô¡¡ 10²¯0729Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-1703Ëü³ô
09·î22Æü¡¡¡¡¡¡ 2308Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ +29Ëü³ô¡¡ 10²¯2433Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+1472Ëü³ô
09·î19Æü¡¡¡¡¡¡ 2279Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-108Ëü³ô¡¡ 10²¯0960Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+3692Ëü³ô
09·î18Æü¡¡¡¡¡¡ 2387Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-256Ëü³ô¡¡¡¡9²¯7268Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+2146Ëü³ô
09·î17Æü¡¡¡¡¡¡ 2643Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ +70Ëü³ô¡¡¡¡9²¯5122Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+2609Ëü³ô
09·î16Æü¡¡¡¡¡¡ 2573Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+796Ëü³ô¡¡¡¡9²¯2513Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+3941Ëü³ô
09·î12Æü¡¡¡¡¡¡ 1776Ëü³ô¡¡¡¡ -8910Ëü³ô¡¡¡¡8²¯8571Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+676Ëü³ô
09·î11Æü¡¡¡¡1²¯0687Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+508Ëü³ô¡¡¡¡8²¯7895Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+6466Ëü³ô
09·î10Æü¡¡¡¡1²¯0178Ëü³ô¡¡¡¡ -1369Ëü³ô¡¡¡¡8²¯1428Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-943Ëü³ô
09·î09Æü¡¡¡¡1²¯1548Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+248Ëü³ô¡¡¡¡8²¯2371Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-3586Ëü³ô
09·î08Æü¡¡¡¡1²¯1299Ëü³ô¡¡¡¡ +1533Ëü³ô¡¡¡¡8²¯5958Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-3072Ëü³ô
