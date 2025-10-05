¡ÒºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¡¦12²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¡Ó¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¸µ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢»ö¸ÎÅöÆü¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ
2013Ç¯10·î5Æü¡¢»³¸ý¸©Æâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»àµî¤·¤¿ºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¡ÊµýÇ¯37¡Ë¡£¤ä¤Ã¤¯¤ó¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿¡ÖÈþ½÷¡émen Z¡×¤Ç¥Ùー¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿TaiGa¡Ê¥¿¥¤¥¬¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°»þ¤Î·ÝÌ¾¤Ï°Ë¿¥ÅÂ¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢½÷Áõ¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èá·à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛTaiGa¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë½÷Áõ¼Ì¿¿
ËÍ¤ÎÌ´¤Ï¤ä¤Ã¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸Ì´
2013Ç¯10·î5Æü¡¢»³¸ý¸©Æâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÈá·à¤¬µ¯¤³¤ëÄ¾Á°¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿TaiGaºùÄÍ¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¿ô½½Ê¬Á°¡¢ÆÍÁ³¡Ø°Ë¿¥¡¢¤ªÁ°¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤è¡¢¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¥Þ¥Í¤È¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÅª¤Ê³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤±¡¢¤Ã¤Æ¡£
¤ä¤Ã¤¯¤ó¼«¿È¤¬·Ý¿Í¡¢²Î¼ê¡¢À¼Í¥¤È¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤¯¤ó¼«¿È¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ò¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ò·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¿©¤ï¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤¢¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕ¤¬º£¤â¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤â¡¢º£¤â»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ì¤«¤é12Ç¯¡£º£¤â¤ªÊè»²¤ê¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ä¹¤¤ÄÀÌÛ¤Î¸åTaiGa¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤â¤¦¿ïÊ¬»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤·¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤±¤ÉËÍ¤¬º£¤â³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤éÌ¿Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Á³¤Ë¡ÈÊó¹ð¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¡Èº£Ç¯¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡É¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Ç¤âËèÇ¯¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Öº£¤â¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Î»à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿´Ìµ¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡£º£¤âSNS¤ò¸«¤ë¤È¿´¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤âº£¤âÌ¿Æü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ïº£¤Ï¤Þ¤À¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«»þ¤¬Íè¤¿¤é¡Ä¡£¤¢¤Î»ö¸Î¸å¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«Á´¤Æ¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£¤â²Î¼ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëTaiGa¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á²Î¼ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢À¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏËÜµ¤¤ÇÂ¾¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Ç¢Ëì´É°ä»Ä¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¡¢Ìô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤ó¾É¾õ¤Ï°²½¤·¤Æ¡¢¥Ø¥½¤«¤éÇ¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÄË¤ß¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤Ï½÷Áõ¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤Ë
¤¢¤Þ¤ê¤Î·ãÄË¤Ë²¿¤â¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤¹¤é¼è¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷Áõ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎSNS¤Ë¡¢18ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥à¥¥à¥¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢º£¤Î½÷Áõ»Ñ¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¥Í¥Ã¥È¥Ë¥åー¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£°ìÅÙ»à¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤¯¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¡¢½÷Áõ»Ñ¤Ç¤ÎYouTube¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Öº£¤Ï½µ3²ó¡¢17»þ¤«¤éYouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Ï½÷ÁõÇÛ¿®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬À©¸Â¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Á´¤¯¤·¤ã¤Ù¤é¤º¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÇÛ¿®¤ò¤·¤¿¤é¡¢À¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢ËÜÅö¤Î½÷¤Î»Ò¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤Î»þ¤ÏÆ±»þÀÜÂ³6000¿ÍÄ¶¤¨¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤â30ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥ÁÎø¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¸½¤ì¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÊý¤«¤é¡Ø·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¥×¥í¥Ýー¥º¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¤éÏ¢ÍíÀè¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£¤µ¤é¤ËÅê¤²Á¬¤Ç°áÁõÂå¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö½÷Áõ¸¦µæ²È¡¡TaiGa¡×¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡É¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
½÷Áõ¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÎÅÉ¤êÊý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¿¿¤ÃÇò¤ËÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÂå¤ï¤ê¤ËÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¸ý¹È¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
ËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡È¤¢¤Î¿Í¤Î¥á¥¤¥¯¡¢ÎëÌÚ¤½¤Î»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤â½÷Áõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
TaiGa¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ä¡©
²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëTaiGa¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊè¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¼ê¤ò»ß¤á¡¢Èà¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆËÍ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ëYouTube¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½÷Áõ¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢YouTuber¤Î¥®¥å¥Æ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥á¥¤¥¯µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢TikTok¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¿ÍÊª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ÇÍÌ¾¤ÊYouTuber¤Î¥³¥ä¥Ã¥ー¤µ¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡È¤³¤ì¤«¤éÇä¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡É¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø·¯¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤¯¤ó¤«¤é¤â¡È¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Ç¡¢ÊèÁ°¤ÇÎ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¡Ö¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡¡¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤ÊÊÉ¤¬Íè¤Æ¤â¡¡¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¡¤¤Ã¤È¸÷¸«¤¨¤ë¡¡Ì´¤Ï³ð¤¦¡¡ÌÀÆü¤ÏÀ²¤ì¤ë¡×
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤«¤éTaiGa ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¥¨ー¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
12Ç¯Á°¤ËÆÍÁ³ÅÓÀä¤¨¤¿»þ´Ö¤Ï·è¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤âTaiGa¤ÎÃæ¤Ç³Î¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£¤Á¤Ò¤í